Le CPS de l'Union africaine réitère la responsabilité principale du Conseil de sécurité de l’ONU

Maintien de la paix et de la sécurité internationales

22/04/2022

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a réitéré la responsabilité principale du Conseil de sécurité de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.



«Dans l'accomplissement de son mandat, le Conseil de paix et de sécurité (de l’Union africaine) coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales», souligne le CPS dans une déclaration publiée jeudi et ayant sanctionné un programme d'orientation à l’intention des membres élus et réélus du CPS, dont le Maroc, tenu du 23 au 25 mars dernier à Maseru au Lesotho.



L'objectif principal du programme d'orientation était de familiariser les membres du CPS nouvellement élus au mandat, aux fonctions, pouvoirs et travaux et aux méthodes de travail du CPS, avant le début de leurs mandats respectifs le 1er avril 2022, souligne-t-on.



Outre le Conseil de sécurité de l’ONU, le programme a également porté sur les relations de travail entre le CPS de l’UA et les Communautés économiques régionales et Mécanismes régionaux de prévention, de gestion et de résolution des conflits (CER/MR), d'autres organes apparentés à l'UA dont les mandats respectifs comprennent des aspects liés à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ainsi que du bien-être général des populations africaines, les membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies (A3), le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne et le Conseil de paix et de sécurité de la Ligue des Etats arabes, ainsi que les organisations de la société civile.



Le Maroc a été représenté à cette réunion par une délégation conduite par l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.



Outre le Maroc, le CPS de l’UA est composé de : le Congo, la Gambie, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Burundi, le Cameroun, Djibouti, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal.