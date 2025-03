Le CPS de l’UA souligne le rôle stratégique du Groupe des sages dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix

24/03/2025

Le Conseil de Paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA), dont le Maroc assure la présidence pour le mois de mars, a souligné le rôle stratégique du Groupe des sages dans la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la paix.



Dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa réunion sur les activités du groupe des sages et de ses mécanismes subsidiaires (réseau Panwise, Femwise-Africa Wiseyouth), le CPS de l’UA a notamment mis en avant le rôle de ce Groupe en donnant des conseils essentiels au Conseil et au Président de la Commission sur les nouveaux défis en matière de paix et de sécurité.



Il a aussi salué les efforts soutenus du Groupe des sages en matière de diplomatie préventive, notamment son engagement dans diverses situations sur le continent, ce qui a contribué à favoriser le dialogue et la stabilité politique.



Le CPS a en outre encouragé le déploiement continu des membres de FemWise-Africa dans les missions de diplomatie préventive et d'observation électorale menées par l'UA, appelant à un soutien financier et technique accru en faveur du réseau.



Prenant acte de l'opérationnalisation du Réseau WiseYouth en octobre 2024, le CPS a appelé à une intégration plus profonde des membres de WiseYouth dans les processus de médiation de l'UA. Il a exprimé son soutien aux efforts accrus en matière de renforcement des capacités pour consolider les initiatives de prévention des conflits menées par les jeunes.



Le CPS de l'UA a par ailleurs encouragé une collaboration étroite entre WiseYouth et l'Union panafricaine de la jeunesse, en vue de promouvoir davantage la participation des jeunes aux processus de paix.



Il a demandé à la Commission de l'UA de mettre à disposition les ressources nécessaires pour permettre au Groupe des sages et à ses mécanismes subsidiaires de soutenir en temps opportun les activités du Conseil de paix et de sécurité en matière de prévention des conflits et ce, par la médiation et le dialogue en Afrique.