Le CODM affûte ses armes avec des ambitions continentales

12/09/2025

Le Club Omnisports de Meknès (COD Meknès) a intensifié ses préparatifs ces dernières semaines afin d'aborder la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 "Inwi" dans des conditions optimales, avec pour ambition de décrocher une place de choix au classement du championnat national, voire de viser une qualification pour une compétition continentale.



Cette nouvelle dynamique s’inscrit dans un contexte de changement à la tête du club, marqué par l’élection récente d’Azedine Yaacoubi à la présidence du COD Meknès. L'élection du nouveau bureau dirigeant a coïncidé avec l’adoption d’une nouvelle politique du club, orientée vers la stabilité, la performance et la formation.



Cette stratégie repose sur une gestion rationnelle des ressources, la professionnalisation des structures internes, ainsi qu’un engagement fort en faveur du développement des jeunes talents. Le club entend bâtir un projet sportif durable, capable de répondre aux exigences de la Botola Pro D1 tout en posant les fondations d’un modèle de croissance à long terme.



Pour ce faire, le programme de pré-saison, lancé de manière anticipée cette année, s'est déroulé en trois étapes distinctes. Après des stages à Agadir puis à Meknès, le groupe a conclu ses préparatifs par une dernière phase de deux semaines à Rabat. L'objectif de ce cycle était d'optimiser la condition physique des joueurs et de renforcer la cohésion tactique de l'effectif sous la direction du nouvel encadrement technique, confié à l'entraîneur Aziz Dnibi, de retour sur les bancs de l’équipe meknassie.



Le technicien a fixé des objectifs précis pour la saison à venir, dont une place dans la première moitié du tableau et une éventuelle qualification pour une compétition continentale. Une importance majeure a également été accordée au développement des jeunes talents issus du club, une démarche visant à assurer la continuité et la pérennité du projet sportif.



Du côté des responsables du club, les préparatifs ont été qualifiés de positifs et prometteurs, notamment en ce qui concerne les progrès réalisés par les joueurs sur les plans physique et tactique. Le staff a salué l’implication du groupe et la montée en puissance de l’équipe au fil des semaines.



En parallèle, la stratégie de recrutement a été pensée de manière ciblée. La direction technique, en étroite collaboration avec la présidence du club, a veillé à renforcer l'effectif en attirant des joueurs à la fois compétitifs, disciplinés et dotés d’un fort esprit collectif. Ces nouvelles recrues sont appelées à s’intégrer rapidement et à apporter une plus-value immédiate au rendement global de l’équipe.



Sur le plan structurel, le COD Meknès a franchi un cap important en se conformant pleinement aux exigences du cahier des charges de la fédération Royale marocaine de Football (FRMF) et de la Direction technique nationale, notamment dans les domaines de la formation, de l’encadrement et des infrastructures. Cette mise en conformité ouvre la voie à une potentielle intégration au projet national "Sport-Etude", un programme stratégique visant à accompagner les clubs marocains dans leur professionnalisation et le développement de leurs jeunes catégories.



Pour mémoire, le COD Meknès avait terminé la saison 2024-2025 à la onzième place du classement, avec un total de 36 points, enregistrant 9 victoires, 9 nuls et 12 défaites. Un bilan en demi-teinte que le club entend améliorer dès cette saison, en capitalisant sur une préparation sérieuse, une nouvelle direction ambitieuse et un encadrement technique expérimenté.

Fiche technique



Nom du club : Club Omnisports de Meknès (CODM)

Date de création : 1962

Couleurs du club : Blanc et Rouge

Stade : Stade d'Honneur de Meknès (25.000 places)

Président du club : (Assemblée Générale Elective en septembre)

Président: Azedine Yaacoubi

Entraîneur : Aziz Dnibi

Palmarès :

Botola Pro : 1995

Coupe du Trône : 1966

Principaux recrutements : Mostafa Sahd, Zakaria Nasik.

Principaux départs : Anas El Mahraoui.

