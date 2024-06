Le CMC publie un spécial sur les régimes de retraite

05/06/2024

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) vient de publier son dernier numéro mensuel "Maroc Conjoncture" n°368, qui est une édition spéciale intitulée "Régimes de retraites : défis et choix de réformes".



Ce numéro s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur la "Révolution digitale et façonnement du travail dans le monde : entre opportunités d'emploi et défis de formation", "Politique monétaire : le pari sur le ciblage de l’inflation", "Industrie de l'aéronautique au Maroc : important levier de diversification productive et d’enrichissement de l’offre exportable" et "Évolution et implications du nouveau rating du Maroc : analyse et perspectives", indique le CMC dans un communiqué.



Il s'agit aussi de se pencher sur les défis et les perspectives du renforcement de la viabilité des régimes de retraite au Maroc et la pertinence des indicateurs conjoncturels avancés.

Dans cette publication, le CMC souligne que les avancées technologiques provoquées par la révolution digitale sont en train de façonner le monde du travail et de changer la nature de la demande, tout en notant que plus qu’à une destruction des emplois, c’est vers une transformation des métiers qu’on s’achemine.



En ce qui concerne l'industrie aéronautique, le Centre fait remarquer qu'elle a non seulement survécu à la crise, mais a également connu un essor spectaculaire, avec le développement de nouveaux métiers à forte valeur ajoutée et le lancement de plusieurs projets ambitieux car le pays a su attirer des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique.



En outre, le CMC relève que le Maroc a vu récemment son statut réévalué, accédant à nouveau au grade d'investissement attribué par Standard & Poor's et que cette revalorisation marque un tournant significatif.



S'agissant des régimes de retraite, le Centre affirme que l'importance de ces régimes ne réside pas seulement dans leur rôle de garantie de revenus pour les personnes âgées, mais également dans leur contribution à la stabilité sociale et économique.