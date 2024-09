Le CMC publie un spécial sur le système économique

26/09/2024

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a annoncé la parution de sa récente publication mensuelle "Maroc Conjoncture" n°371, qui est un spécial portant sur le système économique : Quels mécanismes pour le développement social.



Ce nouveau numéro s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur la "Voie de sortie du piège des économies à revenu intermédiaire", "Technologies de l'intelligence artificielle au Maroc", " Batteries électriques et opportunités pour le secteur automobile au Maroc", "Evolution et Implication du Nouveau Rating du Maroc", "Développement du Très Haut Débit au Maroc" et "Réforme des Entreprises et Etablissements Publics", fait savoir le CMC dans un communiqué.



Ainsi, le Centre met l'accent sur la voie de sortie du piège des économies à revenu intermédiaire, estimant que la dynamique de rattrapage des pays avancés en termes de croissance et de développement social semble marquer un certain ralentissement malgré les progrès notables enregistrés tout au long des dernières décennies, rapporte la MAP.



Pour le CMC, la voie de sortie pour ces pays passe nécessairement par l’accélération des réformes structurelles visant la modernisation du système économique, la transformation des structures productives, le développement des facteurs de productivité et le renforcement des mécanismes d’inclusion et de développement social, relevant que la stratégie adoptée par le Maroc s’inscrit dans cette perspective.



Concernant l’usage des technologies de l’intelligence artificielle au Maroc, le CMC note qu’il connaît depuis quelque temps un développement soutenu avec des applications qui s’étendent à différents domaines et concernent en particulier le traitement des images, la reconnaissance vocale automatique, l’apprentissage et la compréhension du langage naturel.



Selon la même source, les progrès enregistrés jusqu’à présent semblent porter essentiellement sur les infrastructures et les données. Les segments relatifs au secteur technologique et à la gouvernance restent, en revanche, bien en retrait par rapport à la dynamique d’ensemble.



Par ailleurs, le centre estime que la réforme des entreprises et établissements Publics a pour ambition de consolider les efforts de l'État dans les secteurs vitaux comme la santé, l'énergie, l'eau, l'environnement, de faire jouer aux entreprises publiques un rôle géostratégique favorisant l'intégration des économies des pays partenaires au niveau du continent et à l'international, mais aussi un rôle moteur pour l'activation de l'investissement privé et la promotion d'une économie nationale compétitive.