Le CMC publie un spécial sur le partenariat franco-marocain

07/01/2025

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a annoncé la parution de sa récente publication mensuelle "Maroc Conjoncture" n°374, un spécial portant sur "le partenariat franco-marocain : Acquis et perspectives d’amélioration".



Ce nouveau numéro s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur : "Commerce mondial : Impacts des tensions géopolitiques sur les chaînes d’approvisionnement", "Partenariat Maroc-France : Un potentiel de développement important", "Industrie verte et transition énergétique : Le Maroc à la pointe des investissements durables" et "Des réformes d’envergure pour libérer le potentiel de l'investissement privé", fait savoir le CMC dans un communiqué.



Ainsi, le Centre souligne que la transformation profonde du contexte géostratégique dans le pourtour méditerranéen mais aussi dans les espaces économiques pertinents en Europe et en Afrique et, plus globalement, dans le monde, plaide pour un renforcement de la coopération entre le Maroc et la France, rapporte la MAP.



Dans ce sillage, l'accent est mis sur le partenariat entre les deux pays, appelé à s’élargir davantage en s’adaptant aux nouvelles exigences dans un monde changeant sur les plans économique, social et environnemental.



Les voies à suivre dans cette perspective devraient mettre l’accent sur la consolidation des acquis du partenariat entre les deux pays dans les différents domaines de coopération tout en explorant les nouvelles opportunités de développement que présentent les transformations en cours au niveau géostratégique, relève le CMC.



Sur un autre registre, le CMC jette la lumière sur l'industrialisation verte et la transition énergétique qui constituent aujourd’hui des piliers centraux de la stratégie de développement durable.



A cet égard, le Maroc s’est engagé depuis plus d'une décennie, dans un processus de transformation économique aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD) et les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, rappelle le communiqué.



Concernant les investissements privés, le Centre soulève que le Maroc a réalisé des avancées significatives dans l’amélioration de son climat des affaires, grâce notamment à la nouvelle Charte des investissements et à certaines dispositions des lois de Finances 2024 et 2025, mettant en exergue des défis qui se posent notamment en matière de disparités régionales qui continuent de freiner l’essor de l’investissement privé et ses potentialités importantes.