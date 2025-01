Le CHAN reporté à août 2025

16/01/2025

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, mardi, le report à août 2025 du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2024), initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



"Des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda avec la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations pour l'organisation réussie du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) CAF TotalEnergies (Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024)", s'est félicitée la CAF dans un communiqué.



Cependant, a-t-on ajouté de même source, les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN.

Par ailleurs, la CAF a fait savoir que le tirage au sort du CHAN devait avoir lieu mercredi à Nairobi.



Parmi les pays qui seront en tête d’affiche du tirage au sort figurent le Sénégal, champion en titre, et le Maroc, double vainqueur. La date exacte du début du Championnat d'Afrique des nations CAF TotalEnergies Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 sera annoncée par la CAF "en temps voulu", a conclu le communiqué.