Le Business Women Club, un hub de l’entrepreneuriat féminin est né à Marrakech

Créer un véritable mouvement marocain des femmes d’affaires

Hors des clichés circulés, et avec une volonté distinctive que le Business Women Club est né à Marrakech. Le Club s’assigne pour objectif de créer un véritable mouvement des affaires dédiées aux femmes dans un souci d’adéquater les plans et les stratégies aux réalités du terrain.

En effet, le climat des affaires au féminin nécessite des esprits leaders dans leurs secteurs respectifs, pour créer un véritable mouvement marocain des femmes d’affaires. Profitant de cet effet, le positionnement juridique distinctif de la liberté de la femme à gérer sa propre entreprise, sans l’autorisation de l’homme est une particularité marocaine. Cette liberté émane de l’esprit lumineux de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, contrairement à de nombreux pays arabes.

En se basant sur ces éléments fondamentaux, le Business Women Club a réalisé de nombreuses études sur le terrain, dans le but de déceler les besoins réels de ces femmes d’affaires. On en déduit notamment les besoins suivants : créer des plateformes dédiées aux femmes d’affaires; créer une dynamique d’échange basée sur l’expertise; reconnaître les spécificités du climat des affaires au Maroc; initier des investissements sur le terrain; nouer des relations gagnant-gagnant entre femmes d’affaires; reconnaître les opportunités et en profiter ; et finalement, assurer la formation continue dans le but de se positionner à l’air du temps.

«Nous avons constaté par expérience, que la reconnaissance du climat réel des affaires manque de techniques précises pour faire face aux multiples contraintes et aussi des opportunités qui se présentent actuellement.

Notre première priorité en tant que club est d’identifier d’abord la vision des femmes d’affaires marocaines avec l’ensemble de ses particularités, relatives à la forme du business, et enrichir, échanger, débattre, corriger cette vision dans l’objectif de développer un mouvement citoyen des affaires», déclare Ilham Belekziz, présidente du Business Women Club.

Pour sa part, Soumia Samba, secrétaire générale du Business Women Club souligne : «Chaque adhérente au sein du club est concernée par l’entraide, la confiance, et l’échange ; des éléments clés pour enclencher un climat propice aux affaires. Au fil des réunions régulières, chacune de nous apprendra à mieux connaître l’autre, à comprendre son activité pour devenir ensuite capable de la recommander autour d’elle, tout en préservant l’éthique et la déontologie du club dans chaque action».

Le Business Women Club émane d’une forte volonté à changer voire élargir la vision des femmes envers le monde des affaires. A l’heure actuelle, les idées font partie prenante des actions. Le Business Women Club vise à agir et adopter les outils nécessaires pour pouvoir créer une particularité économique marocaine au féminin.