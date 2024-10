Le Burundi réitère son soutien constant et inconditionnel à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire

11/10/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, l’Ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au développement de la République du Burundi.



S’agissant de la question du Sahara marocain, M. Albert Shingiro a réitéré la position constante de la République du Burundi en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Il a également réitéré le soutien de la République du Burundi au Plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.



M. Shingiro a aussi salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.