Le Burkina, premier qualifié à la CAN

15/10/2024

Les Etalons du Burkina Faso ont pulvérisé, dimanche au stade Félix Houphouët Boigny à Abidjan, les hirondelles du Burundi sur un score de 2 à 0, au terme d'un match comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

Avec cette victoire, les Etalons du Burkina Faso deviennent la seconde sélection à réserver son ticket de qualification par la CAN 2025 après le Maroc, pays hôte.



Déterminée à mettre en échec la sélection burundaise, les hommes de Brama Traoré, malgré un jeu trop serré, ont réussi à se libérer en inscrivant un premier but à la 5ème minute du jeu, du pied de Mohamed Konaté.



Cet avantage de la sélection burkinabè l’a beaucoup motivée malgré toute la pression exercée par les hirondelles du Burundi dans l’espoir de revenir au score, avant que l’international burkinabè Bertrand Traoré ne corse l’addition par un but sur penalty à la minute 90+4.



Au titre de la cinquième journée des Eliminatoires, le Burkina Faso affrontera le Sénégal en novembre prochain.