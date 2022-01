Le Burkina assure, le Cameroun déroule

14/01/2022

L’équipe de Burkina Faso a battu son homologue capverdienne sur le score de 1 but à 0, jeudi au stade Paul Biya à Yaoundé, en match comptant pour la 2è journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui se tient au Cameroun.



L’unique but de la rencontre a été marqué par Hassane Bandé à la 39e minute.

Plus tôt, le Cameroun, pays hôte, a été le premier à se qualifier pour les 8es de finale de la CAN après sa victoire contre l'Ethiopie sur le score de 4 buts à 1.



La sélection d’Ethiopie a ouvert le score dès la 4è minute par le biais de Dawa Hotessa, avant que Karl Toko Ekambi ne réplique à la 8è minute avec le but d’égalisation pour le Cameroun. Son coéquipier Vincent Aboubakar a donné l’avantage pour le pays hôte grâce à un doublé (53e et 55e).



Karl Toko Ekambi est revenu à la charge pour sceller le sort du match avec un second but (67e).

Programme

Dimanche

14h00 : Gambie-Mali

17h00 : Côte d’Ivoire-Sierra Leone

17h00 : Tunisie-Mauritanie

20h00 : Algérie-Guinée Equatoriale.