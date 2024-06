Le Burkina Faso réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et au Plan d'Autonomie marocain

24/06/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, a réitéré, vendredi à Rabat, la position constante du Burkina Faso pour le soutien en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc sur l'ensemble de son territoire.



Lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le chef de la diplomatie burkinabè a réaffirmé le soutien de son pays au plan d'autonomie présenté par le Maroc, comme la meilleure solution qui "restitue en réalité la position de Burkina Faso".



M. Traoré a salué par la même occasion "l'excellent travail qui est fait dans le cadre des Nations Unies" et a exprimé son souhait de voir ce plan "bénéficier du soutien de tous".

Pour rappel, le Burkina Faso a ouvert un Consulat Général à Dakhla le 23 octobre 2020, marquant le soutien indéfectible de ce pays frère à la marocanité du Sahara.



Par ailleurs, le chef de la diplomatie burkinabé a souligné que le Burkina Faso place "de grandes attentes" sur l'Initiative Atlantique lancée par SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique.



"Un pays comme le Burkina Faso ne peut pas rester indifférent face à une initiative qui nous permettra de surmonter les défis liés à notre continentalité", a déclaré M. Jean-Marie Traoré.

Il a, dans ce sens, réitéré l’adhésion pleine du Burkina Faso à cette initiative "que nous soutenons et que nous apprécions positivement en tant que pays qui subit le poids de la continentalité".



"Nos équipes ont fait un excellent travail dans la définition des contours de cette initiative et son opérationnalisation", a-t-il affirmé.



Le chef de la diplomatie burkinabè a, par ailleurs, relevé que Ouagadougou et Rabat partagent un héritage commun "dont l’entretien nous revient à tous", notant que cet héritage se manifeste "dans nos rapports bilatéraux et au niveau de nos bonnes relations au sein des espaces multilatéraux".



Il a, à cet égard, réitéré la gratitude de son pays au Maroc pour son soutien constant au Burkina Faso, ajoutant que "nous sommes sensibles à l’attention que porte le Maroc au Burkina Faso et à toutes les initiatives mises en place sous l'impulsion de SM le Roi".