Le Burkina Faso réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume

12/06/2023

Le Burkina Faso a réaffirmé, vendredi, son appui à l’initiative du plan d’autonomie présentée par le Maroc, soulignant que ce plan constitue "la seule solution crédible et réaliste" pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.



Dans le Communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la quatrième session de la Commission mixte de coopération, tenue à Dakhla, sous la coprésidence du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et de son homologue burkinabé, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, la cheffe de la diplomatie burkinabè a également rappelé le soutien "ferme et constant" du Burkina Faso à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



Elle a, dans ce sens, souligné que l’ouverture par le Burkina Faso d’un Consulat général à Dakhla, le 23 octobre 2020, s’inscrit dans la continuité de sa position historique.



La ministre burkinabé a aussi salué les efforts de l’Organisation des Nations Unies en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara.