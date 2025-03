Le Burkina Faso, le Gabon, le Niger et le Mali saluent la "noble initiative" de la présidence marocaine du CPS-UA

Consultations informelles avec les pays en transition politique

27/03/2025

Le Burkina Faso, le Gabon, le Niger et le Mali ont salué la "noble initiative" et le "rôle crucial" joué par la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS-UA) dans la concrétisation des consultations informelles avec ces pays ainsi qu’avec la Guinée et le Soudan.



Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré, a ainsi reconnu le rôle crucial de la présidence marocaine du CPS-UA, saluant "ce nouveau leadership" à la tête du Conseil et surtout "la touche du Royaume du Maroc basée sur la promotion d'un dialogue constructif et éclairé par le réalisme et l'écoute mutuelle".



Tout en inscrivant une page renouvelée dans l’amitié séculaire entre les deux pays, la lettre de M. Traoré résonne bien au-delà de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour constituer une reconnaissance internationale du rôle prépondérant du Maroc dans l’instauration de la paix, de la sécurité et du développement durable dans le continent, conformément à la politique africaine du Maroc, profondément ancrée dans les choix politiques du Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.



De leur côté, les chefs de la diplomatie du Gabon, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, et du Niger, Bakary Yaou Sangaré, ont également salué cette "noble initiative" du Royaume et son approche tournée vers la promotion du dialogue sur le continent, ce qui "confirme l’importance et la place du Maroc dans l'échiquier politique de l'Afrique, et même au-delà", grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Pour sa part, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a salué cette "heureuse initiative impulsée par les plus hautes autorités du Royaume du Maroc" ainsi que la solidarité agissante du Royaume.



Il a aussi affirmé dans sa lettre que cette importante rencontre a enfin permis aux pays en transition politique de présenter au principal organe de l’Union africaine chargé de la paix et de la sécurité continentales la vision de leurs autorités respectives, les progrès réalisés, les défis rencontrés ainsi que les attentes légitimes des populations qui attendent davantage de solidarité et de soutien de l’organisation panafricaine.



Le Maroc, qui préside le CPS-UA pour le mois de mars, a convoqué, le 18 mars à Addis-Abeba, des consultations informelles avec le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger et le Soudan.



Ces échanges ont offert aux ambassadeurs desdits pays l’occasion d’avoir une interaction avec le CPS pour informer sur l’état d’évolution du processus de transition démocratique dans leurs pays respectifs.



Le Maroc a fait ainsi preuve d’un engagement agissant et solidaire envers ces six pays pour les aider à accélérer leurs processus respectifs de transition, sur la base des fondements de l’institutionnalité démocratique préconisés par l’UA et, in fine, accélérer le processus de leur pleine réintégration au sein de l’enceinte africaine.



Animé par un profond sens de responsabilité et un engagement sans faille en faveur de l’unité, de la paix, de la stabilité et du progrès du continent africain, le Royaume du Maroc, en sa qualité de Président du CPS, a convoqué ces consultations informelles qui s’inscrivent pleinement dans le cadre du mandat du Conseil, tel que défini par son Protocole, en particulier son Article 8 aliéna 11, prévoyant la tenue de consultations informelles avec les parties concernées par une situation qu’il examine, chaque fois que cela est requis.



En mettant en œuvre cette disposition clé du Protocole, la réunion convoquée par la présidence marocaine visait à renforcer le dialogue avec les Etats en transition politique, à les écouter et à explorer ensemble les meilleurs moyens pour favoriser la stabilité, la paix et leur retour à l’ordre constitutionnel, ouvrant ainsi la voie à leur pleine réintégration au sein de l’UA.



Cette réunion a constitué également une étape essentielle pour renforcer le dialogue entre les pays en transition politique et les institutions de l’UA et identifier des pistes de convergence et renforcer la coopération interafricaine pour une paix et une stabilité durables.



Cette initiative de la présidence marocaine du CPS-UA envers ces pays amis est guidée par une approche multidimensionnelle, ancrée dans la coopération et la solidarité, afin d’identifier des solutions durables et adaptées aux contextes spécifiques de chaque pays.