Le Bureau politique de l’USFP souligne le caractère historique d’un Discours tourné vers le parachèvement de la marche du Maroc de demain

En réaction au Discours du Trône prononcé par S.M le Roi Mohammed VI

31/07/2025

Le Bureau politique de l’USFP, après avoir pris acte du Discours Royal prononcé à l’occasion du 26ème anniversaire de l’accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône et après l’avoir analysé en profondeur, souligne le caractère historique d’un Discours tourné vers le parachèvement de la marche du Maroc de demain, et déclare ce qui suit :



Il exprime la grande fierté du Parti de l’USFP et salue la teneur du Discours Royal, qui a mis en lumière les réalisations du présent et les aspirations pour l’avenir. Le peuple marocain dans son ensemble, et les militantes et militants de l’USFP en particulier, ont perçu dans ce Discours une vision claire et constante, un réalisme rationnel dans la conduite de l’action publique, un courage sincère dans l’identification des dysfonctionnements, ainsi qu’une sagesse lucide dans la projection vers l’avenir.



Il rend hommage aux acquis du Maroc grâce à la politique Royale audacieuse et clairvoyante, qui a permis au Royaume, dans un contexte international instable et un environnement régional, arabe et méditerranéen, soumis à toutes les crises, de devenir un partenaire géostratégique global pour les grandes puissances internationales, en dépit de leur rivalité extrême, à travers des partenariats géoéconomiques et géopolitiques équilibrés et respectés de tous.



Il salue hautement le soutien international accru dont bénéficie le Maroc quant à sa Cause nationale première et cruciale, un appui devenu un consensus international tangible allant au-delà du simple soutien de principe pour le droit, vers une mobilisation diplomatique et institutionnelle adoptée par les pays influents sur la scène internationale, ainsi que par des dizaines d’Etats membres des Nations unies.



Il souligne la détermination de Sa Majesté le Roi, au nom du Maroc et des peuples maghrébins dans leur ensemble, à dépasser les tensions qui empêchent la construction d’un rêve commun. L’USFP, qui voit dans cette détermination Royale l’écho de sa propre conviction maghrébine, enracinée dans l’histoire, dictée par la géographie et imposée par l’avenir des peuples, considère que le Discours Royal est un message sincère et rassurant à l’adresse des dirigeants et du peuple algériens, pour dépasser un conflit artificiel en vue d’une solution commune, fondée sur la fraternité où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu.



Il insiste sur le fait que l’appel Royal en faveur du voisinage maghrébin est un appel à la paix, surtout que la question de notre intégrité territoriale bénéficie désormais d’un soutien international décisif. Il affirme que la construction du Grand Maghreb, telle que voulue par les générations des pères fondateurs, à leur tête Feu Mohammed V, est en soi la réponse la plus adéquate aux craintes, réelles ou supposées , qui alimentent les positions hostiles et les penchants belliqueux, notamment la peur de l’impact d’un échec diplomatique sur la légitimité de tel ou tel régime.



L’USFP voit dans la volonté Royale une aspiration sincère à faire de la question nationale un levier pour relancer la construction du Grand Maghreb, tout comme elle est aujourd’hui la base d’une dynamique continentale au service des peuples d’Afrique.



En ce qui concerne les questions sociales, l’USFP salue au plus haut point les avancées considérables réalisées par le pays, grâce à une vision Royale stratégique orientée vers la consolidation des fondements de l’Etat social, considéré comme un levier sans précédent dans l’élaboration d’un modèle marocain plaçant le citoyen au centre des politiques publiques et du développement. Le parti estime que le langage de vérité et de clarté adopté par Sa Majesté le Roi rime avec celui que les militantes et militants de l’USFP ont adopté, avec patriotisme, dans l’accompagnement de cette transition, en tant que mouvement réformiste à vocation sociale au service de l’homme.



L’USFP exprime sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi, dont le discours a répondu aux aspirations en matière de réforme politique, notamment dans sa dimension électorale et en lien avec le renforcement de la démocratie représentative et le dépassement des dysfonctionnements du système actuel, engendrant un déséquilibre politique et institutionnel.



L’USFP appelle le gouvernement à interagir rapidement avec le Discours Royal dans ce sens, pour créer les conditions d’un dialogue politique productif et sincère, permettant la mise en place d’un système fondé sur l’action publique noble, une représentation populaire forte et des institutions efficaces au service de la Nation et des citoyens, capables de dépasser les dysfonctionnements des politiques publiques ayant produit un “Maroc à deux vitesses” que Sa Majesté le Roi a déclaré inacceptable aujourd’hui comme demain.



L’USFP annonce sa pleine adhésion aux consultations appelées par le Souverain, convaincu que la création d’un consensus dynamique et sérieux autour du système électoral est une condition sine qua non pour restaurer la confiance et assurer la participation citoyenne nécessaire à la réussite des chantiers stratégiques, à commencer par celui de la justice spatiale.



L’USFP, qui a fait de la mise à niveau territoriale le mot d’ordre de ses Congrès à travers tout le Royaume, considère qu’elle est désormais un moteur essentiel d’une nouvelle phase de révolution sociale institutionnelle, à l’instar des mobilisations sociales passées qui ont été un levier d’un Maroc plus juste et d’un Etat plus fort. Dans cette perspective, l’USFP estime que la mise à niveau territoriale, politique et juridique, aboutissant à un système électoral sain, est une double condition pour bâtir une régionalisation avancée telle que voulue par SM le Roi et dont les forces vives du pays se sont accordées, en tant que projet d’Etat. Et ce, non pas comme une simple promesse ou un élément d’un système institutionnel fermé, dominé par des compromis politiques étroits au détriment des exigences du développement, de la santé, de l’éducation, de la culture, du sport et autres secteurs vitaux.



Surmonter l’“épuisement territorial” signalé par Sa Majesté le Roi quand Il a évoqué les disparités spatiales flagrantes pourrait donner lieu à un saut qualitatif salutaire, aboutissant à un pacte démocratique territorial fondé sur un engagement contractuel porté par des femmes et des hommes choisis librement par le peuple, mus uniquement par leur conscience patriotique, au-dessus de toute considération politicienne étriquée.