Le Bureau permanent de la Ligue des écrivaines du Maroc et d'Afrique tient sa réunion ordinaire

10/06/2024

Le Bureau permanent de la Ligue des écrivaines du Maroc et d'Afrique a tenu, samedi dernier, sa réunion ordinaire à distance. Lors de cette réunion, les membres du Bureau permanent ont approuvé à l'unanimité tous les points inscrits à l'ordre du jour.



En effet, le bureau a évalué ses activités au cours du premier semestre de l'année en cours, et passé en revue le reste du programme annuel, tout en mettant l’accent aussi bien sur les points forts que sur les dysfonctionnements en vue d’y remédier, et ce afin de faire face aux défis qui entravent la réalisation de la vision de la Ligue.



Le Bureau s'est également penché sur les cinq conférences nationales restantes, qui se tiendront dans toutes les régions en partenariat avec le ministère de la Culture.

A cet égard, le Bureau permanent a salué le succès de la conférence nationale tenue à Assa-Zag, à laquelle ont pris part des élites marocaines, arabes et africaines.



Par ailleurs, le Bureau permanent a souligné le dynamisme organisationnel que connaît la Ligue en procédant à la création de plusieurs sections locales et régionales.

Bouillon de culture

La 3ème édition de l'événement "Netlakaw f Ouezzane" (On se rencontre à Ouezzane) se tiendra du 21 au 23 juin, l'occasion de mettre en lumière le patrimoine authentique de la ville et de la région.Placée sous le thème "L'amour d'Ouezzane nous unit, et son avenir nous concerne", cette édition propose un programme riche et varié, comprenant des conférences scientifiques, des tables rondes et des ateliers de travail, animés par une pléiade d'experts et d'acteurs de la société civile issus de la province d'Ouezzane et d'ailleurs.Cette édition sera marquée également par l'organisation d'un salon des produits du terroir et d'artisanat, l'objectif est de mettre en avant la diversité et la richesse des potentialités culturelles, patrimoniales et écologiques de la région, avec une visite guidée des ruelles, places et sites historiques de la médina d'Ouezzane, ainsi qu'aux espaces naturels environnants.La journée de clôture de l'événement sera marquée par une soirée artistique, ponctuée par des lectures poétiques et des hommages qui seront rendus à plusieurs acteurs culturels, académiques et sociaux.