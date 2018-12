Le Bureau national de la Chabiba Ittihadia organise une conférence de presse sur le projet “INFITAH”

En application de la décision du Bureau national de la Chabiba ittihadia, stipulant l’ouverture de cette organisation sur la jeunesse marocaine qui croit en la démocratie, la justice sociale et toutes les valeurs universelles, voulant contribuer au processus de l’édification d’un Maroc démocratique et moderniste, ayant pour fondement la culture des droits de l’Homme, le Bureau national tiendra une conférence de presse, le jeudi 27 décembre à partir de 10h30 au siège central de l’USFP à Rabat, pour lancer l’ouverture effective du projet «INFITAH» (Ouverture).

Le projet «Infitah» comporte six étapes à savoir :

-Réserver le lien qui suit sur le site officiel de la Chabiba ittihadia www.jeuness-usfp.com pour faciliter l’adhésion des jeunes;

-Organiser des meetings régionaux en vue de mobiliser et de mettre en œuvre ce projet au niveau régional;

-Organiser des campagnes de sensibilisation «Tawaf El Ouarda» (Le tour de la Rose) dans les sections et les provinces;

-Dresser des tentes sur l’une des places des villes en vue de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes Marocains;

-Adhérer à une campagne promotionnelle continue, à commencer par la distribution de la feuille organisationnelle et l’appel lancé à la jeunesse et qui se base sur le suivi de toutes les étapes du projet;

-Organisation d’une université d’automne.

Le projet «INFITAH» répond à une question qui a tant préoccupé la Chabiba ittihadia en tant qu’organisation sérieuse, à savoir la question de la continuité. Et l’on ne peut répondre à ladite question sans la mise en place de mécanismes et l’adoption de mesures permettant à cette organisation une véritable structure d’accueil ouverte à la catégorie sociale ciblée. D’autant plus que les méthodes de travail de chaque organisation sont encadrées, outre les objectifs et les buts qu’elle se fixe, par son identité politique et idéologique et par les conditions du contexte qui définissent la nature de ces méthodes.

En harmonie avec notre identité social-démocrate et notre vision démocratique et moderniste du Maroc pour laquelle nous luttons; et parce que la Chabiba ittihadia était depuis toujours un espace ouvert à tous les jeunes Marocains qui croient en la modernité, en la démocratie et en toutes les valeurs universelles, et vu les changements et les mutations qu’a connus la société marocaine, notamment ceux ayant trait aux préoccupations de la jeunesse marocaine; laquelle est marquée par les techniques modernes de communication et la révolution numérique que le monde a connue au cours de la dernière décennie,

Partant de là, on a pensé au projet «INFITAH » qui vise à faire des structures organisationnelles horizontales et verticales de la Chabiba ittihadia des structures ouvertes , de manière flexible et aisée, sur la jeunesse marocaine qui croit aux valeurs universelles, et ce pour renforcer les rangs de l’organisation et adhérer à l’édification du Maroc démocratique et moderniste dont la culture repose sur les droits de l’Homme.

En marge de la conférence de presse, le Bureau national de la Chabiba ittihadia organisera une réunion avec la Coordination nationale du secteur estudiantin ittihadi, en présence de Jamal Sabbani, secrétaire national du Secteur de l’enseignement supérieur ittihadi. Cette rencontre sera consacrée à l’examen des questions de l’enseignement supérieur et de la situation de l’étudiant au sein de l’université.