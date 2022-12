Le Brésil favori face à la Corée du Sud

Paris plus ouverts pour Japon-Croatie

05/12/2022

Le Brésil, avec ou sans Neymar, part favori pour son match de 1/8e de finale lundi contre la Corée du Sud, les paris restent ouverts pour l'autre rencontre entre le Japon et la Croatie.



La superstar de l'équipe brésilienne a repris l'entraînement avec le ballon samedi après avoir été blessée à une cheville le 24 novembre lors du premier match du Brésil contre la Serbie (victoire 2-0). Il n'avait pas joué les deux autres matches de la phase de groupes contre la Suisse (victoire 1-0) et contre le Cameroun vendredi pour une défaite surprise 1-0, qui n'a pas empêché le Brésil de finir en tête de son groupe.



Une défaite encore qui n'empêche pas la Seleção de rester l'un des favoris de la compétition. Mais il lui faudra se méfier d'une équipe de Corée du Sud qui a triomphé du Portugal (2-1), fait match nul contre l'Uruguay (0-0) tout en s'inclinant face au Ghana (3-2).



Deux autres joueurs brésiliens, Gabriel Jesus et Alex Telles, sont eux définitivement forfait après avoir été blessés face au Cameroun. L'absence de Telles risque d'affaiblir la défense où les latéraux Danilo (entorse d'une cheville) et Alex Sandro (cuisse) sont également passés par l'infirmerie ces derniers jours.



Les Japonais ont eux déjà épinglé à leur tableau de chasse en phase de groupe des cadors comme l'Espagne et l'Allemagne, même s'ils ont trébuché sur les Costariciens.

La Croatie, finaliste de la précédente Coupe du monde en 2018 contre la France, a pour sa part concédé deux matches nuls lors de la phase de groupe contre le Maroc et la Belgique, mais avec une large victoire contre le Canada.



L'équipe du vétéran Luka Modric a pour elle l'expérience à ce stade de la compétition mais ne doit pas "sous-estimer" son adversaire, a souligné son milieu de terrain Lovro Majer.

​Huitièmes de finale

Résultats

Pays-Bas-EUA : 3-1

Argentine-Australie : 2-1

Programme

Lundi

16h00 : Japon-Croatie

20h00 : Brésil-Corée du Sud