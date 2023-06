“Le Bleu du Caftan ” bientôt dans les salles nationales

Le film multiprimé Le Bleu du Caftan de Maryam Touzani débarque dans les salles nationales à partir du 7 juin. "Après avoir enregistré des chiffres record à l’étranger et brillé dans de nombreux festivals avec pas moins de 35 prix récoltés à travers le monde, Ali n’Productions est fière d’annoncer la sortie dans les salles marocaines du film événement, Le Bleu du Caftan, le 7 juin", annoncent les producteurs dans un communiqué.



Réalisé par Maryam Touzani, produit par Nabil Ayouch et interprété par Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Missioui, Le Bleu du Caftan, sorti en 2022, "a déjà séduit les spectateurs du monde entier", souligne le communiqué. Et de rappeler que le long-métrage de 123 minutes a été sélectionné à l’édition 2022 du Festival de Cannes dans la section "Un Certain Regard", dont il a décroché le Prix FIPRESCI de la Critique internationale, et a été sélectionné en compétition officielle au Festival international du film de Marrakech 2022 où il a été primé du Prix du Jury.



Représentant officiel du Maroc dans la course aux Oscars, "Le Bleu du Caftan" a été choisi parmi les 15 meilleurs films étrangers, "une performance que le Maroc n’était parvenu à réaliser qu’une fois auparavant", met en avant la société productrice, précisant qu'il s'agit du seul film en langue arabe et du continent africain à avoir été retenu cette année.



"Fort de ces sélections, d’un engouement général et d’excellentes critiques, le film a ensuite été sélectionné dans une multitude de festivals à travers le monde et a reçu à ce jour pas moins de 35 prix", poursuit-on. "Vendu dans plus de 30 territoires, Le Bleu du Caftan sortira tout au long de l’année 2023 à travers le monde. En France, le film enregistre des résultats record avec à ce jour pas moins de 210.000 entrées.



Un résultat qui fait du film le deuxième plus gros succès marocain historique, derrière 'Much Loved' de Nabil Ayouch (également produit par Ali n’Productions)", se félicite la même source, faisant état également d'"excellents résultats dans de nombreux pays, dont les Pays-Bas, la Belgique ou la Grèce".



Le long-métrage raconte l'histoire de Halim et Mina, un couple marié depuis longtemps qui tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé et qui voit son équilibre bouleversé par la maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti.

Exposition

La Chambre des députés d'Argentine abrite une exposition de photographies dédiées à la ville de Chefchaouen, réalisées par le photographe Dario Puebla au gré de ses voyages au Maroc. «Ville bleue» est l’intitulé de cette exposition inaugurée mardi soir dans une galerie de la Chambre des députés en présence de l’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, d’artistes et un public nombreux.



L’exposition est déclinée en plusieurs instantanées, envahies par le bleu caractéristique de Chefchaouen et qui reproduisent des scènes de la vie quotidienne dans cette ville emblématique. Via une trentaine de clichés, Dario Puebla transpose le visiteur dans les entrailles de la ville pour faire connaissance avec ses artisans,ses vendeurs ambulants, ses enfants et même ses animaux de rue.



Lors de l’inauguration de l’exposition, Fares Yassir a souligné «le choix magnifique» porté par l’artiste sur la ville de Chefchaouen pour réaliser les belles photos exposées dans l’enceinte de la Chambre des députés d’Argentine, dans le cadre des activités culturelles de cette institution législative.



Le diplomate marocain a ajouté que cette exposition ouvre des «petites fenêtres bleues» sur la richesse et la diversité de la culture marocaine, rendant hommage à l’initiative de la Présidente de la Chambre des députés, Cecilia Moreau, d’accueillir cette exposition dédiée au Maroc dans le temple de la démocratie argentine.



Pour sa part, Dario Puebla a raconté comment il a été émerveillé lors de ses séjours successifs par la ville «fantastique» de Chefchaouen et son désir de partager cet ébouillissement via son œuvre photographique. Il a ensuite fourni quelques précisions techniques et des annotations à caractère culturelsurles photos exposées, soulignant que chacune d’elles couve une histoire particulière. Les clichés de la «Ville bleue» seront exposés au Congrès d’Argentine jusqu’au 9 juin prochain.