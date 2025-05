Le Barça s'arrache pour l'emporter chez la lanterne rouge Valladolid

04/05/2025

Barcelone a souffert pendant une mi-temps face à la lanterne rouge Valladolid, déjà reléguée, avant de l'emporter (2-1) et de tenir à distance son dauphin le Real Madrid en tête de la Liga.



À quatre journées de la fin, le Barça compte sept points d'avance sur son grand rival, qui devait reçevoir le Celta Vigo dimanche après-midi avant de se déplacer dans huit jours à Barcelone pour le "clasico" retour.



Ce succès obtenu dans la douleur grâce à des buts de Raphinha (54e) et de Fermin Lopez (60e) après l'ouverture précoce du score d'Ivan Sanchez Aguayo pour Valladolid (6e) permet aux Barcelonais de se tourner désormais vers la demi-finale retour de Ligue des champions mardi à Milan face à l'Inter (3-3 à l'aller).



Face à Valladolid, un club habitué aux allers-retours entre première et deuxième divisions et déjà condamné avec 16 points après 33 journées, l'équipe catalane s'est présentée avec un onze largement renouvelé, avec neuf changements par rapport au match aller face à l'Inter.



L'entraîneur allemand Hansi Flick a dû compenser les absences des blessés Robert Lewandowski et Jules Koundé. Il a choisi aussi de faire souffler certains cadres comme sa pépite Lamine Yamal, l'attaquant Raphinha ou le gardien Wojciech Szczesny, avant le match de mardi à San Siro.



Marc-André ter Stegen, absent depuis septembre en raison d'une blessure à un genou, a fait son retour dans les cages. Le jeune attaquant bissau-guinéen Ansu Fati, ancienne pousse du centre de formation blaugrana au temps de jeu désormais famélique, a été titularisé d'entrée.



Dans ce match des extrêmes, les joueurs de Valladolid, que leur propriétaire et ancienne star brésilienne Ronaldo souhaite céder, ont tenu à vendre chèrement leur peau.



Dès la 6e minute, une frappe déviée d'Ivan Sanchez Aguayo a lobé Ter Stegen et le bloc défensif d'un club qui n'a plus gagné depuis le 11 janvier contre le Betis (1-0) et a enchaîné depuis 13 défaites et un nul a posé d'énormes problèmes aux attaquants barcelonais.



"Quand on effectue neuf changements dans l'équipe, ce n'est pas facile pour les joueurs", a admis Flick au micro de DAZN, qui s'est dit "au final satisfait des trois points supplémentaires".



Une frappe d'Ansu Fati a certes obligé le gardien Andre Ferreira à une parade spectaculaire mais le bilan barcelonais était maigre.



Lamine Yamal est entré dès la 38e minute après la blessure de Daniel Rodriguez pour redonner un peu d'allant à ses coéquipiers mais ce sont les entrées après la pause de Raphinha et de Frenkie De Jong qui ont inversé la tendance en annihilant les espoirs des "Pucelanos" de signer un authentique exploit.



Même dans la difficulté, les Barcelonais poursuivent leur quête d'un quadruplé historique, la Liga et la Ligue des champions pouvant s'ajouter à la Coupe du Roi et à la Supercoupe d'Espagne déjà gagnées.