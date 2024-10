Le Barça passe quatre buts au Bayern Munich

Passe de trois de Liverpool

25/10/2024

Le FC Barcelone a éreinté le Bayern Munich (4-1) à Montjuic mercredi lors de la 3e journée de Ligue des champions, qui a aussi vu Liverpool gagner à Leipzig (1-0) et se hisser en tête du classement.



Le Barça, entraîné par l'ancien entraîneur du Bayern Hansi Flick, qui avait été l'architecte de l'humiliation historique de Messi et les siens en 2020 (8-2), a en partie effacé plusieurs années de déconvenue contre les Allemands.



Il a rapidement pris les commandes par Raphinha avant de céder du terrain et de concéder l'égalisation d'Harry Kane, mais l'ancien Rennais avait décidé de continuer sur sa lancée et a marqué deux autres buts, pour un triplé d'anthologie. Barcelone est 10e avec 6 points, le Bayern 23e avec 3 points.



Le Liverpool d'Arne Slot, qui avait la difficile tache de succéder à Jurgen Klopp, continue d'impressionner, en battant Leipzig à l'extérieur (1-0), d'un but de Darwin Nunez reprenant une tête de Mohamed Salah. Les Reds sont co-leaders avec Aston Villa, seule autre équipe à avoir gagné ses trois rencontres.

Manchester City complète le podium. Les hommes de Pep Guardiola ont déroulé face au Sparta Prague (5-0) et comptent sept points.



Le Benfica Lisbonne, qui avait pourtant écrasé l'Atletico lors de la 2e journée, s'est fait surprendre à domicile par le Feyenoord (3-1).

De même que l'Atletico par Lille (3-1), qui a réussi l'exploit d'avoir fait tomber l'autre géant madrilène après la victoire contre Kylian Mbappé et ses coéquipiers lors de la précédente journée (1-0).



Sur la pelouse du fraîchement retraité de l'équipe de France Antoine Griezmann et des siens, Lille a fait le dos rond et infligé une nouvelle déconvenue à l'Atletico, déjà corrigé par le Benfica (4-0) lors de la 2e journée.



Bruno Genesio avait choisi d'aligner une équipe B avant le derby contre Lens ce weekend et cela s'est ressenti en première mi-temps. Notamment avec l'erreur de débutant d'un... débutant, le défenseur Ousmane Touré, qui a offert le ballon à Julian Alvarez, clinique face à Lucas Chevalier (8e).



Heureusement pour Lille, l'Atletico n'a pas su tuer le match, la faute notamment à son attaquant Sorloth, très imprécis. Et Edon Zhegrova a permis aux Dogues de revenir en seconde mi-temps d'une belle frappe lointaine déviée (61e). Jonathan David a ensuite transformé un pénalty litigieux (74e).



De son côté, le Bayer Leverkusen n'a pas su battre Brest au Roudourou (1-1). Les deux clubs émargent à sept points. L'incontournable Florian Wirtz a ouvert le score en se plaçant malicieusement pour recevoir la balle seul à l'entrée de la surface avant de fixer Bizot (24e).



Mais les hommes d'Eric Roy ont ensuite fait preuve de suffisamment de cohésion et d'énergie pour revenir sur une belle reprise de volée de son meilleur joueur de la saison passée, Pierre Lees-Melou (39e). L'entraîneur Xabi Alonso a ensuite compris qu'il ne pourrait se contenter de l'équipe B alignée et a fait rentrer l'artillerie lourde (Xaka, Adli...), mais un peu tard. Brest est 5e et Leverkusen 6e.

L'Inter Milan a assuré à Berne (1-0).