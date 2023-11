Le 9ème Festival Sidi Othmane du cinéma marocain s'ouvre par un hommage à Hamid Zoughi

La 9ème édition du Festival Sidi Othmane du cinéma marocain s’est ouverte, mercredi au Complexe culturel Moulay Rachid à Casablanca, au rythme d’un hommage appuyé à l’acteur et réalisateur marocain Hamid Zoughi.



La cérémonie inaugurale, à laquelle ont assisté le gouverneur de la préfecture

d'arrondissements de Moulay Rachid, Jamal Mokhtatar, et le président de l'arrondissement Sidi Othmane, Mohamed Haddadi, en plus d’une pléiade d’artistes, d’acteurs, d’écrivains, de cinéastes et de critiques, a été marquée par la projection d’une séquence vidéo retraçant les étapes saillantes de la carrière de Hamid Zoughi, qui ont fait de lui l’une des figures les plus en vue sur la scène cinématographique marocaine.



Dans une allocution de circonstance, M. Mokhtatar a relevé que ce festival, qui souffle cette année sa neuvième bougie, constitue une occasion de célébrer le cinéma marocain et les artistes ayant contribué à enrichir la cinématographie marocaine, dont Hamid Zoughi, "qui s’est forgé une grande stature artistique".



Il a également indiqué que le festival constitue également un espace foisonnant pour découvrir et mettre en lumière de nouveaux talents qui porteront le flambeau de l'art cinématographique au Maroc, soulignant l'importance de la culture et de l'art et leur impact positif sur les jeunes.



Dans ce sillage, M. Mokhtatar a mis en avant une panoplie de projets en cours ou à venir sous la supervision de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid et en collaboration avec différents partenaires, précisant que l’objectif est de promouvoir l’action culturelle. Il s’agit notamment, a-t-il poursuivi, d’un centre incubateur pour accompagner les différentes initiatives des jeunes entrepreneurs dans tous les domaines, y compris celui de l'activité culturelle et artistique.



De son côté, le directeur du festival, Abdelhak Mabchour, a souligné que cette 9ème édition propose une programmation diversifiée, mêlant projections cinématographiques, ateliers de formation, master class et panels.



M. Mabchour, qui est également président du Ciné-club Sidi Othmane et secrétaire général de l'Université nationale des ciné-clubs du Maroc, a ajouté que 10 courts métrages, réalisés par des jeunes talents prometteurs, concourront dans la compétition de cette édition, assurant à ce titre que le festival offre l'opportunité aux jeunes réalisateurs de présenter et valoriser leurs œuvres.



Cette édition 2023, a-t-il enchaîné, sera également marquée par la publication des quatrième et cinquième parties de la saga "Figures du Maroc cinématographique", du journaliste et chercheur en cinéma Ahmed Sijilmassi.



Dans une déclaration à la presse, Hamid Zoughi a exprimé sa grande joie et sa fierté de recevoir l’hommage du Festival Sidi Othmane, estimant qu'il s'agit d'une reconnaissance à l’endroit de sa longue carrière cinématographique.



L'artiste marocain a affirmé que son amour pour l'art et le cinéma ne se dément jamais. "J'ai encore beaucoup à offrir" au cinéma marocain, a-t-il insisté.



La cérémonie d'ouverture a été marquée également par la remise d’une attestation honorifique à Abdelkader Gonegaî, ancien doyen de la Faculté des lettres Ben M'Sik, en reconnaissance de sa contribution à l'encadrement des jeunes et à la formation de générations dans de multiples domaines, notamment culturel. Une attestation similaire a été remise à l'artiste Abdelfattah Al Nakadi, qui a réalisé plusieurs bandes originales à succès pour des films et séries marocains.



Le public a également assisté à une performance musicale de l'artiste Abdelfattah Al Nakadi.

Tenu sous le thème "Cinéma pour tous", le 9ème Festival Sidi Othmane du cinéma marocain, qui porte le nom de Hamid Zougui, est organisé jusqu'au 25 courant par le Ciné-Club de Sidi Othman, en collaboration avec l’arrondissement Sidi Othmane.