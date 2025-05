Le 87e congrès de l’AIPS à Rabat

06/05/2025

Le 87e congrès de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) sera organisé, du 12 au 17 mai à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Cet événement d’envergure mondiale, organisé par l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), ainsi que plusieurs institutions nationales, marquera un moment fort dans l’histoire du journalisme sportif au Maroc et dans le monde, indique lundi un communiqué des organisateurs.



Plus de 350 journalistes représentant 110 pays des cinq continents sont attendus dans la capitale marocaine, transformée à cette occasion en capitale mondiale des médias sportifs. Ils participeront à des débats, panels et rencontres consacrés aux grands enjeux de la presse et du sport dans un monde en constante évolution, précise la même source.



La cérémonie d’ouverture, prévue mardi 13 mai, sera marquée par les AIPS Sport Media Awards, qui distingueront les meilleures productions journalistiques dans les catégories presse écrite, reportage, enquête, télévision, radio et photographie. Trois prix spéciaux seront également attribués aux jeunes journalistes sportifs.



Les travaux du congrès se poursuivront les 14, 15 et 16 mai, autour de plusieurs sessions de réflexion portant notamment sur les défis du journalisme sportif féminin, l’avenir de la création de contenu, et d’autres thématiques d’actualité, selon le communiqué, ajoutant que le programme inclura également des réunions du Comité exécutif de l’AIPS ainsi que des sections continentales.



Ce congrès confirme la position du Maroc comme un acteur central sur la scène internationale du sport et de la presse, et reflète l’engagement du Royaume en faveur du dialogue, de l’innovation et de l’excellence dans les médias sportifs, relève la même source.

Botola Pro D1



La RSB affrontera, ce soir à partir de 20 heures au stade municipal de Berkane, le SCCM, en match avancé comptant pour la 29ème journée de la Botola Pro D1.



Une rencontre sans enjeu aucun pour les deux protagonistes, étant donné que le club berkani s’est déjà assuré le titre de champion du Maroc, tandis que son adversaire du jour est relégué en D2 depuis un bon bout de temps.



Championnat D2

La Botola Pro D2 se poursuivra ce mercredi à partir de 16 heures pour le compte de la 27ème journée dont le programme se décline comme suit :

JSM-USMO

KACM-CAYB

OCK-CJBG

MCO-RCOZ

RAC-OD

RBM-KAC

WAF-SM

USYM-CAK.