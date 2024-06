Le 7ème Festival de la Kasbah du court métrage à Ouarzazate

09/06/2024

La 7ème édition du Festival de la Kasbah du court-métrage aura lieu, du 24 au 27 octobre à Ouarzazate, sous le thème "Pour une culture cinématographique inclusive", apprend-on auprès des organisateurs.



Organisé par l’Association pour l’éducation et le développement d’Ouarzazate en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), ce festival constitue un rendez-vous pour les jeunes cinéastes leur offrant une opportunité de présenter au grand public leurs créations cinématographiques, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Cet évènement, qui revient après quatre ans d’absence, vise à contribuer à la promotion du rayonnement d’Ouarzazate en tant que destination cinématographique de premier plan, souligne la même source, ajoutant que cette édition offrira un espace d’échange d’expériences et d’expertise entre les jeunes réalisateurs et des metteurs en scène de renom sur le plan national.



Cette manifestation ambitionne également de s’engager dans la dynamique de développement culturel et artistique d’Ouarzazate en mettant en valeur les efforts visant à préserver l’identité culturelle de la région et à promouvoir le ciné-tourisme, qui constitue un moteur du développement économique et social d’Ouarzazate.



Une trentaine de courts métrages seront en compétition officielle pour rafler l’un des prix de cet évènement cinématographique, dont ceux du festival, du meilleur scénario, du meilleur acteur, de la meilleure actrice et le prix du concours national du court métrage.



Au programme de ce festival, organisé en partenariat avec les Conseils provincial et municipal d’Ouarzazate, figurent aussi des ateliers de formation, une conférence sur le cinéma, une caravane cinématographique dédiée aux enfants ainsi que des visites guidées au musée du cinéma d’Ouarzazate et à ses studios.