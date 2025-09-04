Le 6e E-Congrès de la SMAAR, les 5 et 6 septembre à Laâyoune

La Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation (SMAAR) organise, les 5 et 6 septembre à Laâyoune, la 6e édition interactive de son congrès E-SMAAR, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Organisé sous l'égide de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et l’Académie africaine des sciences de la santé, cet événement scientifique d'envergure tenu sous format hybride, présentiel et en ligne, sera l’occasion de partager les dernières recommandations et innovations en anesthésie, réanimation, infectiologie et ventilation, ainsi que dans les domaines de la santé maternelle et obstétricale et de la prise en charge des hémorragies aigües, indique un communiqué des organisateurs.



Avec plus de 70 sessions scientifiques et la participation de 160 experts issus de 25 pays, le congrès se veut une plateforme d’excellence, réunissant sociétés savantes marocaines et internationales, ainsi que le Réseau africain de recherche en infectiologie en réanimation, souligne la même source.



En outre, une conférence sera organisée à la Médiathèque Mohammed VI de Laâyoune sous le thème "L’innovation scientifique au service de la santé africaine" qui traitera notamment du rôle de la médecine de précision dans la recherche de solutions adaptées aux contextes africains, rapporte la MAP.



Fondée en 1984, la SMAAR est une association scientifique formée par les membres du personnel médical exerçant dans les services de réanimation, blocs opératoires ou toute autre structure offrant des soins d’anesthésie, d’analgésie ou de réanimation.



Elle a notamment pour objectif de promouvoir et de développer l’exercice de l’anesthésie, l’analgésie et la réanimation, ainsi que toutes les disciplines relevant de la compétence des médecins anesthésistes réanimateurs, de favoriser les échanges en la matière et d’organiser des manifestations scientifiques nationales et internationales.

