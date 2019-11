Le 5ème Meeting International du Maroc des courses de chevaux à Casablanca

07/11/2019

La Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC) organise les 16 et 17 novembre courant à l’hippodrome Casablanca-Anfa, la 5ème édition du Meeting International du Maroc.

Cette prestigieuse compétition joue un rôle majeur dans le rayonnement de la filière courses marocaines à l’international, a souligné le directeur général de SOREC, Omar Skalli, lors d’une conférence de presse, dédiée à la présentation de cet événement sportif.

Cet événement, qui constitue l’un des grands rendez-vous de courses de chevaux, sera marqué par des épreuves phares en l’occurrence les prestigieux Grand Prix de S.M le Roi Mohammed VI du Pur-sang anglais (16 novembre) et du pur-sang arabe (17 novembre), a-t-il précisé.

Pour sa part, le directeur pôle courses de chevaux chez SOREC, Hicham Dabagh, a indiqué que cette manifestation sportive connaîtra quatorze courses dont huit internationales programmées lors du week-end.

Plus de 100 chevaux seront au départ des différentes courses de ce week-end et qui représenteront le Maroc, la France, l’Espagne, la Pologne, les Emirats Arabes Unis, le Qatar et le Sultanat d’Oman, a-t-il ajouté.

M. Dabagh a fait observer que deux nouvelles courses s’ajoutent au programme de cette édition. Il s’agit, a-t-il précisé, du Prix Vichy, une course organisée en l’honneur du jumelage de l’hippodrome de Casablanca-Anfa et l’hippodrome de Vichy Bellerive ainsi que le Prix FEGENTRI, une compétition prestigieuse dédiée aux cavalières amatrices qui vient d’intégrer le Maroc dans son circuit mondial. L’étape marocaine du Prix FEGENTRI accueillera neuf participantes venant de différents pays.