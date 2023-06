Le 52ème FNAP sur les chapeaux de roues

Sept cents artistes pour ravir profanes et connaisseurs

23/06/2023

Mohamed Knidiri : Le FNAP illustre aussi les valeurs intrinsèques à la société marocaine, à savoir sa diversité et en même temps sa cohésion et son unité

C’est parti pour le grand show du Festival national des arts populaires. Durant cinq jours, Marrakech est appelée à vibrer aux rythmes de musique, son et danse des quatre coins du Royaume.Jeudi soir au Théâtre Royal de la ville ocre, un grand nombre de spectateurs, profanes et connaisseurs, s’étaient donné rendez-vous pour suivre et admirer toute une kyrielle de tableaux illustrant la richesse du patrimoine marocain.Le ton a été donné lors de cette soirée inaugurale, marquée par la présence de troupes qui ont enflammé la scène au grand bonheur d’un public tombé sous le charme de chants et danses hautement appréciés.Il y en avait pour tous les goûts et le spectacle de haute facture a été au rendez-vous. Ce fut une soirée qui a réuni des spectateurs aussi bien marocains qu’étrangers, tous animés du même désir de voir se produire sur scène des artistes qui se sont donné à fond, faisant valoir un patrimoine millénaire.Placée sous le thème « Les secrets des danses et des gestes », la 52édition du FNAP, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par l’association du Grand Atlas en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est marquée par la présence de pas moins de 35 troupes folkloriques représentées par quelque 700 artistes, ce qui constitue un record inégalé.Reste à souligner que la particularité de cette édition est qu’elle ne retient pas qu’un seul site. Si autrefois, le spectacle se déroulait au somptueux et historique Palais El Badii, en pleine restauration actuellement, le FNAP 2023 compte cette année quatre scènes, à savoir le Théâtre Royal, la place Jamaa El Fna, la place El Harti et le parc Moulay El Hassan.Déclaré en juillet 2005 par l’UNESCO chef-d’œuvre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le Festival national des arts populaires a tenu à honorer une fois encore son standing sur le plan international. Le spectacle se poursuivra de plus belle tout au long de ce week-end et jusqu’à lundi. Nombreuses sont les troupes venues des différents coins du pays qui vont se produire et montrer la richesse et la beauté d’un folklore fait pour durer dans le temps.A noter que les organisateurs de cet évènement, qui connaîtra cette année le retour du programme « la nuit des étoiles », ont opté pour l’Allemagne comme invité d’honneur, sans omettre que cette édition verra la présence de troupes en provenance d’Europe et d’Afrique, ce qui doit « consacrer le rôle du Festival dans la préservation des arts et du patrimoine culturels populaires et l’ouverture de la culture marocaine sur son environnement géographique ».La déclaration du président de l’Association du Grand Atlas Mohamed Knidiri relayée par la MAP en dit d’ailleurs long sur la grande importance que revêt ce Festival qui « vient traduire l’ancrage historique de cette Nation millénaire, la richesse de son patrimoine et la diversité culturelle qui la caractérise », ajoutant que « le FNAP illustre aussi les valeurs intrinsèques à la société marocaine, à savoir sa diversité et en même temps sa cohésion et son unité».