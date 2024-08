Le 3ème Festival "Phénomène des groupes" à Casablanca

16/08/2024

L'arrondissement de Hay Mohammadi à Casablanca organise, du 20 au 24 août, la 3ème édition du Festival "Phénomène des groupes", qui se veut une célébration du patrimoine musical authentique.



Placé sous le thème "Phénomène des groupes, identité et héritage artistique à préserver", l'édition de cette année, organisée dans la place et le parc Bashar Al Kheir, sera marquée par un hommage à l'artiste Omar Seyyed, l'une des figures les plus marquantes du mouvement ghiwan, ont souligné les organisateurs lors de la conférence de presse.



Ce festival est un événement artistique et culturel unique organisé au quartier Hay Mohammadi, qui vise à promouvoir le patrimoine du phénomène des groupes et à mettre en avant sa place sur la scène artistique marocaine et internationale", a indiqué le directeur de cette 3ème édition, Rachid Zaki, dans une déclaration à la MAP.



"Nous avons engagé tous les moyens nécessaires pour la préparation de ce festival, et nous espérons que le public vivra autant de plaisir et d'enthousiasme que nous en avons eu à organiser cet événement", s'est-il réjoui.



Pour Rachid Jkini, membre du conseil de l'arrondissement Hay Mohammedi, l'objectif de cet événement culturel est de mettre en lumière le rôle crucial du "Phénomène des groupes" dans le tissu de la culture marocaine, contribuant à la promotion de l'identité nationale. Le festival vise également à créer des ponts de communication entre les générations, en rapprochant les jeunes de racines musicales profondes, a-t-il poursuivi.



Depuis sa création, a-t-il noté, le festival a été un symbole de créativité et de résistance culturelle, contribuant de manière significative à la mémoire collective des Marocains à travers des chansons portées par des valeurs de solidarité, de liberté et d'identité culturelle.



De son côté, l'artiste pionnier du groupe Nass El Ghiwane, Omar Seyyed, s’est félicité de l'organisation de cette édition, soulignant que "Le phénomène des groupes", un mouvement qui a commencé dans les années soixante-dix du siècle dernier à partir d'un quartier des plus modestes, se veut un patrimoine immatériel porté par des artistes emblématiques et des œuvres musicales à grand succès.



La 3ème édition de ce festival se distingue par son ouverture à différents genres musicaux, alliant musique traditionnelle et moderne, y compris la musique amazighe et le rap, de manière à incarner la richesse et la diversité de la scène culturelle marocaine.



Cette édition verra la participation de nombreux artistes et groupes musicaux influencés par ce grand phénomène artistique, qui offriront des performances musicales alliant authenticité et modernité. Le festival prévoit également des conférences, des interviews, des rencontres avec des pionniers, et diverses activités sociales tout au long de l'événement, visant à mettre en avant l'impact culturel et artistique du mouvement des groupes.

Bouillon de culture

Poésie



L'Association "Wachme" pour la culture et l'art organise, avec le soutien du Conseil communal de la ville de Marrakech, les 28 et 29 septembre prochain, la première édition du Festival du poème arabe illustré, en hommage au grand poète marocain Abderrafie Jouahri, sous le thème "L'image au service de la poésie".

L'association a annoncé l'organisation d'un concours littéraire et artistique autour du thème "Le poème arabe illustré", dont la date limite de réception des candidatures est fixée au 31 août.

Des prix seront attribués aux lauréats, incluant le prix de la meilleure récitation, le prix de la meilleure illustration et le prix de l'œuvre intégrale.



Exposition



Le Musée de la femme à Marrakech accueille, jusqu'au 31 octobre prochain, une exposition intitulée "Photographie: Le langage universel".

Cette exposition, organisée en collaboration avec "Foto Femme United" (FFU), vise à mieux faire connaître les voix des photographes femmes du monde arabe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui se sont engagées pour défendre l'égalité et l'inclusion.

Ouvert à l'automne 2018, le Musée de la femme à Marrakech s'efforce de promouvoir le rôle de leader des femmes au Maroc dans les domaines économique, social, politique et culturel.

Il vise également à mettre en lumière le rôle important des femmes dans l'histoire du pays, dans les arts, les sciences, la culture et l'économie.