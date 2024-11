Le 3ème Championnat du Maroc Equiplay à Skhirat

Courses de chevaux: La 10ème édition du Morocco International Meeting à Casablanca

15/11/2024

La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) organise, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 10e édition du Morocco International Meeting (MIM) des courses de chevaux, qui se tiendra les 16 et 17 novembre à l’hippodrome de Casablanca.

Cet événement prestigieux célèbre cette année une décennie de succès et de contribution au rayonnement du Maroc sur la scène mondiale des courses de chevaux, indique la SOREC dans un communiqué.



Depuis son lancement en 2014, le MIM s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, attirant chaque année des participants de renom et abritant des courses d’envergure. En se renouvelant et en innovant constamment, le MIM confirme la position du Maroc parmi les grandes nations de l’industrie hippique. Pour cette édition anniversaire, la SOREC a préparé un programme de 14 courses, dont 8 internationales, réparties sur deux jours.



Samedi, l’événement mettra en avant les Pur-sang anglais, tandis que dimanche sera dédié aux Pur-sang arabes et comprendra des épreuves de renommée internationale, notamment le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Grand Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, le Grand Prix de SAR le Prince Moulay Rachid et le Prix The President of The UAE Cup, précise le communiqué.



Le Grand Prix de la SOREC, qui se tiendra lors de la journée consacrée aux Pur-sang anglais, s’inscrira dans le cadre de la prestigieuse série internationale "Défi du Galop".

Par ailleurs, la troisième édition du Championnat du Maroc Equiplay se déroulera les 16 et 17 novembre au Domaine de Sidi Berni à Skhirat.



Ce championnat, qui sera organisé sous l’égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), englobe trois activités : les Pony-Games, l’Equifun et le Carrousel et est ouvert aux cavaliers de tout âge et aux chevaux de club ou de propriétaires s’étant qualifiés tout au long de l'année, indique la FRMSE dans un communiqué.



L’édition 2024 du Championnat Equiplay, qui connaîtra la participation de 147 cavaliers, mettra en avant l’excellence du sport équestre marocain en proposant des épreuves de grande envergure alliant technique, agilité et travail en équipe. Les participants auront l’opportunité de démontrer leur talent et leur maîtrise de la discipline, en affrontant des obstacles variés et exigeants. Ce week-end sportif promet ainsi d’être riche en émotions et en performances, précise la même source.



Institutionnalisée depuis quelques années au Maroc, la discipline Equiplay inscrite dans une pédagogie ludique, a pour vocation de populariser la pratique équestre, apprendre les bases fondamentales de l’équitation moderne, renforcer le respect et l’esprit d’équipe et surtout de rendre le premier contact avec cet être noble et de créer une complicité avec ce dernier.