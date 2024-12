Le 39ème contingent des appelés au service militaire prête serment à l'issue de la formation de base

28/12/2024

Le 39ème contingent des appelés au service militaire a prêté serment, jeudi à El Ouateya (province de Tan-Tan), à l’issue de la période de formation de base commune.



Les 4.000 conscrits ont suivi une formation militaire initiale au cours des quatre derniers mois, tandis que la deuxième phase (8 mois) sera consacrée à la formation professionnelle dans plusieurs spécialités qui tiennent compte des compétences et des niveaux d'étude de ces personnes.



Le programme de formation de base a porté sur l'aspect militaire, dont les mouvements militaires, les arts martiaux, l'éducation civique et l'éducation physique, dans le but de renforcer les valeurs morales et la discipline chez les appelés et de les initier au mode de vie militaire.



Dans un discours adressé aux conscrits lors de la cérémonie de prestation de serment, le général de division Ahmed Bousserbat, commandant du secteur militaire de Oued Draâ, a indiqué que la prestation de serment est considérée comme l’acte d’allégeance permanente à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.



Il a exhorté les appelés au service militaire à prendre conscience des profondes significations de cet engagement sacré et à saisir la portée de ce lien fort, qui est incarné par la fierté de l’attachement à la patrie et l’amour du pays.



Le général de division Bousserbat a relevé que la deuxième phase du service militaire sera entièrement consacrée à l'acquisition des compétences dans certaines spécialités militaires et techniques qui permettront aux conscrits d'améliorer leurs capacités professionnelles et leurs compétences pratiques.



A cet égard, il les a appelés à poursuivre leurs efforts au cours de la prochaine phase avec plus de travail sérieux et d’engagement afin de profiter pleinement des programmes et des moyens fournis par les Forces Armées Royales pour la réussite de leur formation professionnelle, à même de leur permettre d'intégrer les rangs des FAR, pour ceux qui remplissent les conditions nécessaires ou le marché de l’emploi.



Il a également saisi cette occasion pour rendre hommage à tous les instructeurs, notamment les officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui se sont consacrés à la formation et à l’encadrement de ces conscrits conformément aux Hautes Instructions Royales visant à réussir cette noble mission.



De leur côté, plusieurs instructeurs et conscrits ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur satisfaction quant au bon déroulement de la formation militaire, et leur souhait d’entamer l'étape de spécialisation, ce qui contribuera à renforcer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles.



Dans ce cadre, l’instructeur au 4ème Centre de formation des appelés, le capitaine Issam Saadaoui, a déclaré que la première étape, qui concerne la formation de base commune, a permis aux bénéficiaires de consolider leurs capacités morales, psychologiques et physiques pour entamer l'étape de formation professionnelle dans la perspective de leur intégration des rangs des Forces Armées Royales pour ceux qui remplissent les critères nécessaires, ou le marché du travail.



Pour sa part, le lieutenant-colonel Ahmed Bellout, commandant adjoint du Centre, a souligné que la phase de formation de base commune, qui a duré quatre mois, a vu la participation d'un grand nombre de conscrits qui ont achevé leur formation avec détermination, ajoutant que cette période de formation était une étape décisive dans leur préparation physique et mentale avec une formation qui a porté sur un large éventail de compétences militaires.



Il a noté que les appelés ont fait preuve durant cette période d'un engagement exceptionnel, d'un sens élevé de responsabilité, d’un esprit d'équipe et d’une discipline totale.



Cette cérémonie a été marquée par un défilé militaire, un exercice tactique simulant le processus de libération de deux prisonniers aux mains de l'ennemi et par la remise de prix à des appelés du 39ème contingent.



Le programme de cette cérémonie comprenait également une activité culturelle dont des ateliers artistiques, notamment en poésie et théâtre, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine marocain.