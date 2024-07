Le 2eme forum de l'écotourisme, samedi à Boulemane

05/07/2024

La province de Boulemane abrite, samedi prochain, le 2eme forum de l'écotourisme sous le signe "L'écotourisme : un levier de développement durable dans la province de Boulemane».



Organisé par l'Association provinciale pour le Développement du Tourisme Durable, l'Association Tarka pour le Développement et l'Environnement et l'Association -Forum- Adrar, cet évènement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives, qui coïncide avec le premier samedi de juillet de chaque année et tend à relancer le tourisme environnemental et de montagne, en tant que l'une des filières prometteuses de la province de Boulemane.



Initié en coordination avec le Conseil provincial et la commune de Skoura M'Daz, ce forum vise à renforcer les rencontres avec les acteurs locaux et à unifier leurs conceptions de travail commun pour développer le tourisme durable et contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable.



Selon un communiqué des organisateurs, cette rencontre tend également à sensibiliser les acteurs et les parties prenantes locaux à l’importance de la valorisation des ressources écologiques, géologiques et culturelles et à établir un plan d'action par étapes pour lancer une dynamique collective de travail axée sur le développement de l'offre touristique dans le moyen Atlas Oriental avec l'intégration de divers acteurs internes et externes du territoire.



Le forum vise à développer les connaissances des acteurs locaux en matière du patrimoine matériel et immatériel des zones du moyen Atlas , établir un cadre de concertation et de coordination relatif à l'avenir du tourisme durable dans la province et à définir une vision commune d'action collective et de mise en réseau afin de valoriser de manière optimale les ressources territoriales disponibles dans le domaine du tourisme durable dans le Moyen Atlas oriental.



Le programme du forum prévoit, entre autres, l'organisation d'un circuit touristique reliant la commune d'Oulad Ali Youssef à son homologue Skoura M'Daz avec la participation d'un groupe de guides touristiques de l'Association provinciale pour le développement du tourisme durable.



Le forum comprend aussi des rencontres sur les thématiques "L'ingénierie touristique, la valorisation du patrimoine matériel et immatériel : le début d'un parcours de développement durable par excellence", "L'importance de préserver les sites archéologiques de la province de Boulemane" et "la digitalisation de l’économie sociale et solidaire".



Il porte aussi sur "le rôle de la faune sauvage du Moyen Atlas et du Maroc en général dans l'attractivité du tourisme international" , "les coopératives touristiques et le développement durable", "Vers une coopérative touristique intégrée", "Les coopératives touristiques : un levier de développement durable" et "l’'expérience du Musée géologique et écologique d'Oujda".



Le programme prévoit aussi des ateliers sur "l’'autonomisation socio-économique des femmes à travers les coopératives", "la restructuration et l’organisation du mouvement coopératif dans la province de Boulemane" et "l'organisation d'une visite sur le terrain de deux sites archéologiques de restes de dinosaures dans la province".