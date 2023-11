Le 2ème Tour cycliste de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du 20 au 25 novembre

17/11/2023

La Ligue régionale de cyclisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima organise, du 20 au 25 novembre, la 2ème édition du Tour cycliste de la région, sous le thème "Faisons du Tour du Nord une fête sportive par excellence".



Les participants devront traverser plus de 640 km, et ce en 6 étapes, dont la plus longue sera la 2ème reliant El Jebha à Chefchaouen (127 km) et la plus courte sera la 3ème reliant Chefchaouen à Ouezzane sur 87 km.



A cette occasion, le président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, partenaire dans l'organisation de cet événement, Omar Moro, a indiqué que l'initiative prise par le Conseil de soutenir cette édition s'inscrit dans le cadre de son engagement dans le processus de mise en œuvre du Nouveau modèle de développement, qui vise à faire du sport un levier essentiel de développement au Maroc et à le consacrer comme un droit fondamental du citoyen marocain.



De son côté, le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, a affirmé que ce Tour est une opportunité pour mettre en lumière les potentialités naturelles, culturelles, touristiques et économiques des villes de la région, ainsi que les projets de développement et les grands chantiers que connaît la région du Nord.



Les tours régionaux incarnent également la conviction de la FRMC que les ligues régionales sont à même d'assurer une mise en œuvre optimale de la stratégie de la fédération sur le terrain, a-t-il enchaîné.



Le Tour du Nord débutera le 20 novembre, avec une première étape de 112 km, reliant Al Hoceima à Issaguen, puis El Jebha à Chefchaouen (127,7km), tandis que les étapes suivantes relieront Chefchaouen à Ouezzane (87km), Ouezzane à Tétouan (122,9km), Tétouan à Larache (103,2km) et Larache à Tanger sur 88km.



Il est à noter que la 1ère édition du Tour cycliste de la région du Nord s'est tenue du 6 au 11 décembre 2022, avec la participation d’équipes des différentes ligues régionales du Royaume, en plus de coureurs cyclistes étrangers. Elle comprenait six étapes pour une distance de 700 km.