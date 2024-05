Le 2ème Marathon international de l'Atlas en octobre prochain

15/05/2024

La 2ème édition de l’Atlas Marathon International sera organisée, du 10 au 13 octobre prochain, au cœur du Géoparc Unesco du M’Goun situé dans la province d’Azilal.



Organisé par l'Association Vivante et la Coopérative Vivante du tourisme durable de la vallée d’Ait Bouguemez et plusieurs autres partenaires, le marathon international de l’Atlas réunira les passionnés de la course à pied dans la nature et du sport en pleine montagne avec pour objectifs de promouvoir le territoire du Géoparc Unesco du M’goun et le haut atlas central à travers le sport, apprend-on auprès des organisateurs.



L’organisation d’un trail au cœur du Géoparc Unesco du M’Goun au départ de la vallée heureuse des Aït Bouguemez constitue une occasion idéale pour les coureurs marocains et étrangers de participer à des courses de montagne passionnantes et à des défis ludiques.

Ce marathon, devenu un rendez-vous incontournable du calendrier sportif de la province d’Azilal, amènera les participants à découvrir, au fil des parcours proposés, les villages de l’atlas central, le sommet du M'goun, qui surplombe les petites vallées de Ikkiss N’Aarous, Oulilmt, Ouzighimt ainsi que la vue vers le sud et les confins du sahara.



En plus des courses sportives, l’Atlas Marathon International offre une expérience culturelle unique, puisqu'il accueille une exposition spéciale de produits locaux visant à présenter la culture et le patrimoine locaux. Des présentations de l’art d'Ahidouss et de fantasia (Tbourida) seront également organisées pour ajouter une atmosphère de plaisir et de divertissement à l'événement.



Par ailleurs, des événements spéciaux sont prévus pour les enfants, notamment des animations et des activités culturelles pour les encourager à participer et interagir.

En outre, une table ronde sera organisée pour sensibiliser à l'importance d'utiliser l'eau de manière durable et de préserver l'environnement.



L’Atlas Marathon International rassemble les sportifs autour d’un projet qui a pour finalité de défendre les valeurs de la convivialité, de l’authenticité, de l’humilité et de la solidarité.