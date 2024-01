Le 2ème Forum des études à l'étranger attire près de 20.000 visiteurs

21/01/2024

La 2ème édition du forum des études à l'étranger organisé à l'initiative du groupe "l'Étudiant marocain", du 18 au 20 janvier, a attiré plus de 20.000 visiteurs.



Ce rendez-vous annuel, qui a ouvert ses portes le 18 janvier à Rabat avant de faire escale à Casablanca, rassemble plusieurs universités et grandes écoles nationales et internationales, permet aux bacheliers d'optimiser leur prise de décision en matière de choix d’études et de carrières en leur offrant des programmes de formation adaptés à leurs besoins.



Dans une démarche de proximité et d’échange direct avec les principaux acteurs de l’enseignement, de la formation et de l’orientation, ce rendez-vous offre aux bacheliers, et à leurs parents, l'occasion de s'informer de près sur les possibilités d'étude à l'étranger, ainsi que sur toutes les démarches y afférentes, telles que la demande de visas et de bourses, outre les questions de financement et d'hébergement.



Dans une déclaration à la MAP, Kaoutar Abdallaoui, manager au sein du groupe "l'Étudiant marocain", a relevé le flux important de parents et d’élèves que connait le forum des études à l’étranger 2024, soulignant que cette édition a pour objectif la présentation de l'offre de formation disponible, l'orientation et l'accompagnement des bacheliers dans leurs choix d'études.



"Plusieurs universités nationales et internationales ont répondu présentes, notamment des universités italiennes qui participent pour la première fois au Maroc au forum", a-t-elle ajouté, précisant que le salon est l'opportunité de découvrir les universités offrant des formations de qualité dans des disciplines telles que l'ingénierie, la gestion et la médecine.

Pour sa part, Najate Es Sadeqy, responsable de l’association Uni-Italia Maroc, a fait savoir qu’à travers l’association, 13 universités italiennes participent pour la première fois à ce genre de forum au Maroc, notant que les étudiants marocains pourront bénéficier d’un éventail élargi de formations.



Et d'ajouter que l’objectif est de donner plus de visibilité pour attirer davantage d’étudiants marocains dans les universités italiennes, indiquant que l’association Uni-Italia a été fondée en 2010, par le ministère des affaires étrangères et la Coopération internationale italienne, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation et le ministère de l’intérieur.



Cette édition s'est distinguée par la participation des grandes universités et écoles supérieures représentant plus de 15 pays, dont le Canada, l'Angleterre, la Turquie, la Russie, la France, Malte, la Croatie, l'Italie, l'Allemagne, les Émirats arabes unis, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, la Chine et les États-Unis.



Le forum se tiendra dans plusieurs villes du Royaume, notamment du 2 au 3 février à Meknès, du 13 au 14 février à Laâyoune, le 16 février à Dakhla, le 23 et 24 février à Marrakech, les 1 et 2 mars à Fès et Béni Mellal, le 7 et 8 mars à Tanger, et les 26 et 27 avril à Agadir et Oujda.