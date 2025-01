Le 2e Championnat arabe professionnel de golf à El Jadida

08/01/2025

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) organise la 2ème édition du Championnat arabe professionnel de golf, du 9 au 12 janvier sur le parcours de golf de Mazagan à El Jadida.



Cette édition, organisée en collaboration avec la Fédération arabe de golf (FAG), connaîtra la participation de 16 joueurs professionnels en provenance de plusieurs pays arabes, notamment de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, de la Tunisie et de l’Egypte, en plus du Maroc représenté par des joueurs professionnels, à l’instar de Ahmed Marjane, Ayoub Lguirati, Othmane Raouzi et Soufiane Dahmane, a indiqué lundi l’instance fédérale dans un communiqué.



Parallèlement aux compétitions professionnelles, une compétition dédiée aux amateurs est prévue les 11 et 12 janvier, sur le même parcours, une occasion pour les jeunes joueurs de se démarquer, selon la même source, qui précise que ce championnat vise à renforcer l'esprit sportif de compétition entre les pays arabes et à mettre en valeur les talents des professionnels et des amateurs du golf.



Créé en 2023 à l’initiative de SAR le Prince Moulay Rachid, ce championnat s’impose comme un rendez-vous incontournable pour le développement et la reconnaissance des talents du golf arabe.



La première édition a rassemblé plus de 100 participants issus de 11 pays arabes, un succès qui a confirmé l’importance de cet événement pour la communauté des golfeurs professionnels de la région, relève la FRMG.



Lors de cette édition inaugurale, Ayoub Lguirati, n°1 marocain, s’est illustré en devenant le premier champion arabe professionnel.