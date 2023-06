Le 28ème SIEL, c’est aussi redonner une seconde vie au livre

11/06/2023

En déambulant à travers les allées sinueuses du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), au milieu des multiples conférences et signatures de nouvelles éditions, un stand se détache du lot : le "Bouquiniste de Chellah" tente de redonner une seconde vie aux livres usagés.



Abdellah, le maître de céans, est assez connu dans la scène littéraire locale. Les rayons de sa boutique en ville recèlent plusieurs perles littéraires d’une époque révolue, qu’il revend aux connaisseurs ou aux curieux à des prix tantôt bradés, tantôt forts.

Sa présence parmi les maisons d’édition et les libraires ayant pignon sur rue traduit l’intérêt accordé par les organisateurs du SIEL aux livres usagés.



"C’est ma 12ème participation au SIEL. Je suis le seul exposant qui vend des livres usagés au Salon", tonne fièrement le libraire, en balayant du regard les diverses collections exhibées dans son stand. On y retrouve anciens magazines, bandes-dessinées, romans d’auteurs de tout genre, albums photographiques...



Abdellah s’estime chanceux d’avoir pu décrocher un stand dans ce Salon, dont l’architecture offre une visibilité à tous les exposants, au grand bonheur des milliers de visiteurs avides de nouveautés.



Pour lui, "il faut maintenant aller au-delà du Salon et essayer de fidéliser les clients".

Mais comment allier rentabilité et ristourne ? "Lorsqu’un jeune se saisit d’un vieux bouquin et le découvre avidement, je sens que le livre prend une seconde vie. Et c’est là le plaisir de tout bouquiniste", dira-t-il sur un ton presque philosophique.



"Les visiteurs découvrent ici des romans qu’ils n’auraient jamais pu acheter en librairie", poursuit-il, notant qu’il est rare de trouver sur les rayons des librairies classiques des best-sellers de Guillaume Musso, Marc Lévy ou Jean Giono, ou encore les anciens manuels de philosophie et des sciences humaines.



Le visiteur est prévenu : il faut bien s’armer de patience et de passion pour éplucher tous les titres qui meublent les rayons du "Bouquiniste de Chellah".



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIEL est une occasion d'encourager à lire, à travers des initiatives culturelles, intellectuelles, artistiques et pédagogiques dans les domaines de la littérature et de la création.



Par Issam El Greni (MAP)