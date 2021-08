Le 25ème consulat dans les provinces du Sud sera ouvert lundi à Dakhla

27/08/2021

Moins d’une semaine après l’annonce par Alger de la fermeture de son ambassade à Rabat, plusieurs autres pays ont annoncé l’ouverture d’une ambassade ou de plusieurs consulats.

C’est notamment le cas de la Sierra Leone dont le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, David Francis, a déclaré, jeudi à Rabat, que son pays ouvrirait lundi prochain un consulat général à Dakhla, dans les provinces du Sud du Maroc.



“Au regard des relations distinguées liant nos deux pays, la Sierra Leone va procéder à l’ouverture officielle d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Dakhla”, a-t-il dit lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

Pour la Sierra Leone, “le Sahara est un territoire sous souveraineté marocaine”, a affirmé le diplomate sierra-léonais.



M. Francis a, par ailleurs, mis en avant le caractère “spécial” des relations liant les deux pays, impulsées par les deux chefs d’État, SM le Roi Mohammed VI et le président Julius Maada Bio, qui œuvrent à renforcer ces liens “crédibles et de longue date”.



De son côté, M. Bourita s’est félicité de l’annonce de la Sierra Leone d’ouvrir un consulat général à Dakhla, soulignant qu’à travers cette décision, les relations entre les deux pays connaissent aujourd’hui un “saut qualitatif”.



Ahmadou El-Katab