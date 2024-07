Le 1er Festival de l'Aïta Marsaouia dans trois villes de la région de Casablanca-Settat

11/07/2024

La première édition du Festival de l’Aïta Marsaouia aura lieu dans les villes d’Oualidia, Settat et Casablanca, du 12 au 27 juillet courant, ont annoncé, mercredi, les organisateurs de cet événement artistique.



Organisé par la région de Casablanca-Settat et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la commune de Casablanca, ce festival propose un programme riche et varié, incluant des soirées musicales, avec en tête d'affiche des artistes renommés tels qu’Abdelaziz Stati, Zina Daoudia, Ould El Houate, Said Senhaji, Abdellah Daoudi et Oulad El Bouazzaoui, entre autres.



Au menu également, des débats, des projections de films et une exposition dédiée à l'art de l'Aïta. L'objectif étant de mettre en lumière ce patrimoine musical profondément ancré dans la culture marocaine, a-t-on indiqué lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de ce festival.



En hommage aux pionniers de l'Aïta, cette première édition est dédiée à Bouchaib El Bidaoui, figure emblématique de l'Aïta Marsaouia. Un hommage sera rendu également lors de l'événement à l'artiste Donna.



Le festival comportera un volet académique avec une journée d'étude sur le thème "L'Aïta entre racines rurales et extensions urbaines", ainsi qu'une table ronde intitulée "L'art de l'Aïta entre tradition et tentatives de renouvellement". En outre, une rencontre professionnelle réunira trois artistes pour discuter des différents aspects de cet art musical.

En marge du festival, une exposition présentera divers éléments liés à l'Aïta, incluant instruments, costumes, photos et documents historiques, soulignant notamment le rôle de ce genre musical à l'époque de la résistance contre le colonisateur.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président du conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maazouz, a expliqué que "la rencontre d'aujourd'hui a été l'occasion de présenter la première édition des festivals de la région, à commencer par le Festival de l'Aïta Marsaouia. Cet événement vise à dynamiser le secteur culturel régional, à promouvoir cet art traditionnel et à créer progressivement de la valeur ajoutée dans le domaine culturel et artistique, ainsi que des opportunités d'emploi dans ce secteur".



"L'intérêt porté à l'Aïta Marsaouia, en tant que patrimoine artistique immatériel vise à la célébrer et à assurer sa continuité à travers les générations", a indiqué M. Maazouz. "Il s'agit également de promouvoir son rayonnement à travers les activités d'un festival dont le programme comprend de nombreux concerts animés par des artistes et des groupes dédiés à cet art marocain authentique", a-t-il poursuivi.



"Ce n'est que la première étape", a noté le président du conseil de la région. Et de préciser: "Nous avons programmé divers festivals qui couvriront l'ensemble du territoire de la région. Des manifestations culturelles seront organisées dans différentes villes, offrant ainsi une large palette d'événements artistiques".



De son côté, Hafida Khouyi, directrice du festival, a précisé que cet important événement artistique est une occasion de célébrer l'art de l'Aïta Marsaouia et de contribuer à sa préservation, notamment en faisant connaître aux jeunes générations ce patrimoine culturel dont regorge notre pays.



Mme Khouyi, qui est également directrice régionale de la culture à Casablanca-Settat, a expliqué que le festival a programmé des soirées artistiques sur différentes périodes et dans trois villes - Oualidia, Settat et Casablanca - en tenant compte de la dimension régionale, et aussi pour permettre aux amateurs de cet art de se déplacer entre ces villes pour profiter des spectacles.



Elle a également relevé que les artistes participant à ce festival contribuent à la préservation de cet art. Cet événement est ainsi une occasion de reconnaître leurs précieuses contributions dans ce domaine. Dans le même sillage, elle a noté que le festival rend hommage à l'artiste Douna, qui a beaucoup apporté à ce genre musical.



A rappeler que cette première édition du Festival de l’Aïta Marsaouia s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat visant à diversifier et développer l'offre culturelle régionale, conformément au plan de développement régional 2022-2027.