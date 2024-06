Le 1er Festival de Lixus du patrimoine à Larache

05/06/2024

Le site archéologique de Lixus organise, le 8 juin, la première édition du Festival de Lixus du patrimoine.



Cet événement, organisé avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et la communication, sera marqué par l’inauguration de l’exposition "Lixus et Larache, un patrimoine maritime entre les deux rives du Loukkos", ainsi qu'un atelier présentoir pour la dégustation des plats gastronomiques ancestraux de la ville de Larache et une fête musicale animée par des groupes du chant patrimonial local, indique un communiqué des organisateurs.



Il sera ponctué également par un vibrant hommage qui sera rendu aux archéologues Aomar Akerraz et Mohammed Habibi, deux grands pionniers des débuts des recherches archéologiques dans la région de Larache en général, et le site de Lixus en particulier.



Cette manifestation culturelle clôturera les évènements culturels du mois du patrimoine 2024, célébré, du 18 avril au 18 mai, par le ministère de la Jeunesse, de la culture et la communication.



À cette occasion, le ministère a organisé plusieurs activités qui visent la consolidation de la médiation culturelle et le rapprochement des contenus, des enjeux et des préoccupations du patrimoine culturel de tous les citoyens, sous le signe "L’archéologie et la gestion du patrimoine culturel".



Dans cette lignée, le site archéologique de Lixus a organisé un programme riche en activités destinées aux citoyens de tous les âges, en particulier l'événement "Les gens de Lixus", tenu le 21 avril à l’amphithéâtre romain, et la rencontre scientifique autour de "La découverte des plus anciennes empreintes de l’Homo Sapiens en Afrique du Nord et au Sud de la Méditerranée de 100 mille ans", organisée le 25 avril à la faculté polydisciplinaire de Larache.



Des visites guidées à plusieurs composantes architecturales du site et du centre d’interprétation du patrimoine ont été également organisées, en plus de plusieurs ateliers pédagogiques destinés aux élèves et aux membres d'associations.