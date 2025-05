Le 1er Festival cinéma et patrimoine célèbre le 7ème art et la mémoire visuelle

17/05/2025

Le coup d’envoi de la première édition du Festival cinéma et patrimoine a été donné, mercredi soir à la Cité des arts et de la culture à Safi, en présence d'un parterre d'acteurs culturels, de représentants de la société civile et de personnes concernées par les arts et le patrimoine.



La cérémonie d’ouverture de cet événement culturel a été marquée par le vernissage d'une exposition artistique inédite sous le thème "Affiches de films cinématographiques", donnant à voir et à apprécier une collection rare d'affiches originales de films marocains, arabes et étrangers.



Cette exposition offre l'opportunité aux visiteurs d'explorer les transformations artistiques et techniques qu'a connues l'affiche cinématographique à travers l'histoire du 7ème art.

A cette occasion, Saïd Chemsi, représentant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture) à Safi, a souligné que cette exposition constitue "une étape importante pour raviver la mémoire cinématographique, à travers la présentation d'affiches rares, de caméras, de projecteurs et d'outils de production cinématographique à dimension historique".

Et de relever que l'objectif de cette manifestation consiste à "promouvoir la culture cinématographique chez les jeunes générations et à les relier à l'histoire du 7ème art".



Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général du Club marocain des manuscrits, des monnaies et des timbres, Abderrahim Serghini, a indiqué que le festival aspire à devenir un rendez-vous annuel axé sur la mémoire visuelle du cinéma et célébrant la Journée internationale des musées (18 mai), en mettant en lumière l'évolution des affiches cinématographiques, depuis le dessin manuel et la calligraphie arabe jusqu'aux dernières techniques de conception et d'impression numérique.



Pour sa part, Mounir Baskouri, chercheur en patrimoine, a mis en exergue l'importance d'organiser ce genre de manifestations dans la ville de Safi, eu égard au riche héritage culturel dont elle regorge, rappelant les contributions de la ville à l'industrie cinématographique nationale.



Dans ce cadre, il a mis en lumière des noms éminents issus de la ville, dont le défunt réalisateur Mohamed Asfour et l'icône du cinéma marocain Mohamed Reggab, réalisateur du film "Le coiffeur du quartier des pauvres", ainsi que d'autres pionniers du grand écran.



Organisée jusqu'au 30 mai courant en partenariat avec le programme "Act for Community", la Direction régionale de la culture à Safi et plusieurs autres partenaires, cette édition comprend un colloque scientifique sur la valorisation du patrimoine à travers le cinéma, ainsi que des projections de films marocains traitant le patrimoine en tant que composante de l'identité nationale.



Au programme de cet événement initié sous le thème "Toujours cinéma", figurent aussi des hommages à plusieurs figures du théâtre et du cinéma ayant contribué à enrichir la scène culturelle et artistique de la ville.