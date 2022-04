Le 18e Salon Maroc In Mode a accueilli 1.500 visiteurs

12/04/2022

La 18ème édition du salon professionnel international du textile, MIM (Maroc In Mode), organisée par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement, les 30 et 31 mars dernier, au Parc d’exposition Mohammed VI à El Jadida, a accueilli plus de 160 exposants, essentiellement du Maroc mais aussi de Tunisie, d’Egypte, de Turquie, de France, d'Italie, d'Espagne et d'Ouzbékistan. Malgré les répercussions de la crise sanitaire qui ont impacté l’ensemble de la filière, les différents opérateurs du secteur ontsu relever le défi de la durabilité et s’adapter aux tendances et à la demande mondiales, soulignent les organisateurs dans un communiqué. Après plus de deux années de distanciation imposée par la pandémie, les professionnels du textile et de l’habillement étaient impatients de se retrouver. Dépassant les attentes des organisateurs, ils ont ainsi été 1.500 visiteurs à se rassembler au Parc d’exposition d’El Jadida pendant ces deux jours de salon. De la confection aux accessoires, en passant par le textile de maison, le fil, le tissu, la machinerie et le cuir, les entreprises du textile présentes ont su se renouveler, innover et proposer une qualité remarquable, que ce soit en termes de production ou de créativité. Rappelons que le salon MIM a été rythmé par des conférences et des prises de parole de qualité, attestant de l’importance d’échanger et de se rencontrer pour accompagner les mutations du secteur aux niveaux national et international, et faire du textile marocain une industrie durable et innovante comme le revendique la nouvelle vision Dayem Morocco mise en place par l’AMITH. Fidèle à sa vocation de promotion de la créativité et de l’innovation marocaines, l’AMITH a tenu à mettre en avant, lors de cette 18ème édition du MIM, des projets novateurs et durables, tels que Initiative Audace, Zaz of Morocco et IDYR. Initiative Audace est le premier accélérateur dédié à la création marocaine qui propose des accompagnements sur-mesure aux jeunes talents. Dans un show-room de 100 m2, Initiative Audace a dévoilé, pendant le salon, les premiers créateurs qu’elle accompagne. De son côté, le projet Zaz of Morocco est une série de web-documentaires signée Amine Bendriouich visant à célébrer la richesse de la création marocaine contemporaine à travers des créations en denim, en maille et en prêt-à-porter. Enfin, MIM a réservé une place de choix à IDYR, une marque de maroquinerie éthique qui a redonné au Boucharouit artisanal ses lettres de noblesse. L’AMITH donne rendez-vous aux professionnels pour la prochaine édition du MIM, qui se tiendra fin 2022 pour continuer de mettre en avant une industrie textile marocaine forte, créative, innovante, durable et responsable.