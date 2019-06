Le 16ème «SMAP Immo» du 14 au 16 juin à Paris

11/06/2019

La 16ème édition du Salon de l'immobilier «SMAP Immo», se tiendra du 14 au 16 juin au prestigieux parc des expositions Paris-Porte de Versailles avec comme invitée d'honneur la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Durant trois jours, les résidents marocains en France et les visiteurs français et européens pourront s'enquérir des nouveautés du marché immobilier national et s'informer sur les projets immobiliers proposés par une centaine d’exposants de toutes les régions du Maroc.

Sur 10.000 m2 de surface d’exposition, les visiteurs auront l’occasion de découvrir l’offre immobilière «la plus complète et la plus diversifiée du marché» marocain, rapporte la MAP.

Le choix porté sur la région de Rabat-Salé-Kénitra comme invitée d’honneur s’explique, selon les organisateurs, par le fait que cette région est régulièrement sollicitée par les visiteurs tant marocains qu’étrangers du «SMAP Immo» Paris.

D’après les «sondages visiteurs» effectués par SMAP Group, cette région arrive, en termes d’intérêts, en seconde position, juste après la région du Grand Casablanca.

Un pavillon dédié à la région de Rabat-Salé-Kénitra sera installé au cœur de l’espace d’exposition et proposera aux visiteurs une offre diversifiée et un éventail de projets immobiliers allant du logement social à celui du haut standing.

Cette 16ème édition du SMAP sera marquée, comme à l'accoutumée, par un cycle de conférences-débats avec des notaires du Maroc et des spécialistes de l'immobilier et du conseil en investissement.

Représentant une grande vitrine de l’immobilier marocain hors du Royaume et un véritable baromètre des investissements immobiliers étrangers vers le Maroc, SMAP Immo est organisé avec le soutien du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, en partenariat avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers marocains (FNPI).