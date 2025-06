Le 16e Festival international de film documentaire d’Agadir

11/06/2025

Le 16e Festival international de film documentaire d’Agadir (FIDADOC) se tiendra du 13 au 18 juin au cinéma Sahara, situé en plein cœur du quartier Talborjt, annonce l’Association de culture et d’éducation par l’audiovisuel (ACEA), qui organise cet événement.



Dans un communiqué, l'ACEA indique que cette nouvelle édition constitue une opportunité pour les cinéphiles gadiris et tous les passionnés du cinéma du réel au Maroc de découvrir, sur grand écran, une sélection du meilleur du cinéma documentaire international, à travers une vingtaine de films projetés en présence de leurs auteurs.



Le FIDADOC 2025 rendra hommage à la grande réalisatrice indienne Nishtha Jain, invitée d’honneur du festival, qui viendra partager son parcours personnel et professionnel à l’issue de la projection de ses deux derniers longs-métrages, "Farming Revolution" (2024) et "The Golden Thread" (2022), tous deux primés dans de prestigieuses manifestations internationales.



Autre moment fort de cette édition : la projection de la version récemment restaurée du second long-métrage de la réalisatrice libanaise Heiny Srour, "Leila et les loups" (1984), présenté par Touda Bouanani, co-éditrice des écrits de cette pionnière des cinémas arabes.



La sélection officielle de cette 16e édition, première manifestation cinématographique marocaine exclusivement consacrée au documentaire de création, comprend 19 films issus de 20 pays de production. Cette année, elle met particulièrement en lumière des auteurs émergents africains et/ou arabes, ainsi que des réalisatrices européennes et québécoises dont les œuvres abordent, avec pudeur et acuité, les liens sociaux et familiaux, notamment la parentalité.



Comme à l’accoutumée, la compétition internationale du FIDADOC est composée de longs-métrages inédits au Maroc, départagés par un jury composé de la cinéaste française Sylvie Ballyot, du photographe marocain Mehdy Mariouch et du journaliste sénégalais Aboubacar Demba Cissokho.



La programmation comprend également quatre courts-métrages réalisés dans le cadre de deux ateliers de création documentaire conduits dans des territoires ruraux, en Tunisie "Regards croisés à Semmama" et au Liban "Cinéma et biodiversité dans la plaine de la Bekâa".



Ces films seront projetés au cinéma Sahara ainsi que dans le cadre du programme itinérant de projections Triq Cinima, qui fera pour la dixième fois étape à la centrale pénitentiaire d’Aït Melloul, avec comme ambition d'emmener "Le Cinéma partout, le Cinéma pour tous", poursuit la même source.



Par ailleurs, le FIDADOC demeure un rendez-vous incontournable pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent écrire, réaliser, produire ou diffuser des films documentaires au Maroc, à travers une "Ruche documentaire", dont la 13e édition accueillera une centaine d’apprentis cinéastes, étudiants et porteurs de projets, dans un espace d’échanges, de rencontres et de transmission qui, depuis 2012, contribue à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes issus du Maroc, des pays voisins et de leur diaspora.

Bouillon de culture

Afters du Festival



Plusieurs lieux emblématiques de la Cité des Alizés abriteront les "Afters du Festival", une série de soirées musicales, prévues avant et après les concerts des grandes scènes de la 26e édition du Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira.

"Dans une ambiance nomade et festive, chaque lieu se transforme en espace de voyage musical où la tradition rencontre le digital: projections visuelles, décors inspirés du patrimoine marocain et installations lumineuses plongent les festivaliers dans une expérience sensorielle totale", indiquent les organisateurs sur le site web du Festival.

Les "Afters du Festival" célèbrent l’universalité de la musique, la richesse culturelle d’Essaouira et la jeunesse créative, ont-ils ajouté.



Festival



Le comité d’organisation du Festival du film arabe de Casablanca a dévoilé la composition des jurys de sa 6ᵉ édition, qui se tiendra du 13 au 20 juin courant. Cette édition comprendra les compétitions des longs-métrages de fiction et documentaires, ainsi que celles des courts-métrages de fiction et documentaires.

Ainsi, le jury de la compétition des longs métrages sera présidé par le réalisateur et producteur marocain Nabil Ayouch. Il réunira la critique tunisienne Henda Haouala, l’acteur égyptien Bassem Samra, le réalisateur irakien Ahmed Yassin Al-Daraji et l’actrice marocaine Nisrin Erradi.

Quant au jury des courts-métrages, il sera présidé par le réalisateur et écrivain marocain Hicham Lasri. Il sera composé de l’actrice égyptienne Shery Adel et de la réalisatrice jordanienne Darin Sallam.

Organisé par l’Association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca et le Centre cinématographique marocain, le festival s’est imposé au fil des éditions comme un rendez-vous incontournable du cinéma arabe, accueillant de nombreuses figures emblématiques du 7ᵉ art.