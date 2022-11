Le 14ème Forum Nord-Entreprises, les 2 et 3 décembre à Tanger

28/11/2022

L'Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) de Tanger organise, les 2 et 3 décembre, la 14è édition du Forum Nord Entreprises, sous le thème "Métaverse: propulseur de l'urbanisme intelligent au Maroc".



Cet événement, qui intervient après une absence ayant duré plus de 3 ans, vise à promouvoir le rapprochement entre les étudiants et le monde professionnel et à favoriser les échanges autour des problématiques liées aux métiers d'ingénieur et des acteurs de leur environnement socio-économique, indique un communiqué de l'ENSA.



La même source relève que le thème de cette édition souligne un attrait particulier pour la destinée du pays et par conséquent celle des jeunes ingénieurs.



Au programme de cet événement figurent des rencontres entre les entreprises et les élèves-ingénieurs, des espaces de discussion, des séminaires et forum talks, et des ateliers de simulation pour l'accompagnement des étudiants, ainsi que des entretiens personnalisés avec les élèves de 3è année du cycle ingénieur.