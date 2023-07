Le 11ème Festival national de l'art des Rwaiss à Dcheira Al Jihadiya

14/07/2023

La 11ème édition du Festival national de l’art des Rwaiss aura lieu à Dcheira Al Jihadiya, à la préfecture d’Inezgane Ait-Melloul, du 13 au 15 juillet courant, avec la participation d’une pléiade d’artistes et de troupes musicales.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation initiée par la Direction régionale de la culture de Souss-Massa vise à promouvoir le patrimoine musical traditionnel des Rwaiss, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Cet évènement, organisé en partenariat avec la préfecture d’Inezgane Ait-Melloul et le Conseil communal de Dcheira Al Jihadiya, reflète l'intérêt porté aux diverses manifestations du patrimoine immatériel dont regorgent les différentes régions du Royaume, souligne la même source.



Cette édition coïncide avec une série de manifestations nationales de grande portée, dont la Fête du Trône, offrant l'occasion aux artistes amazighs de célébrer, à travers l'art et la musique, les valeurs de patriotisme et de fierté nationale.



Au menu de cette édition, figurent trois soirées musicales animées par une constellation de Rwaiss reconnus, outre l'hommage à des figures pionnières de l'art ancestral des Rwaiss.

Au programme de ce festival, figurent également une rencontre ouverte avec des artistes reconnus de l'art des Rwaiss ainsi qu'un séminaire scientifique sur "L'art des Rwaiss au service des causes nationales".

Bouillon de culture

Sculpture



La "Vénus aux chiffons", l'une des sculptures les plus connues de l'artiste italien contemporain Michelangelo Pistoletto, a été détruite mercredi à Naples par un incendie d'origine criminelle, ont annoncé les autorités, qui ont interpellé un SDF de 32 ans.



Le maire de la métropole méridionale, Gaetano Manfredi, a déclaré que cet incendie était "un acte de grande violence qui nous laisse sans voix", et a promis que l'installation serait reconstruite.



Michelangelo Pistoletto a de son côté été "rempli d'amertume et blessé" par cet acte de "vandalisme", a ajouté M. Manfredi après avoir s'être entretenu avec l'artiste. L'installation haute d'une dizaine de mètres se trouvait en plein air près de la mairie, où elle avait été installée le 28 juin en présence du maire et de l'artiste.



Après l'examen des images des caméras de surveillance du quartier, la police a interpellé un SDF de 32 ans soupçonné d'incendie volontaire et de destruction d'oeuvres artistiques, selon Il Corriere.

Il existe plusieurs versions de la "Vénus aux chiffons", qui juxtapose une figure emblématique de la culture classique et de la beauté avec les détritus de la société contemporaine, dans différents musées à travers le monde.



Michelangelo Pistoletto, 90 ans, est considéré comme l'un des représentants majeurs du courant artistique italien Arte Povera. Ses oeuvres ont été exposées aussi bien à New York, qu'à Londres ou Paris.