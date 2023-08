Le 11ème Festival “Timizart” d'argent à Tiznit

13/08/2023

23au 28 août à Tiznit, la 11è édition du Festival "Timizart" d’argent sous le signe "L’orfèvrerie d’argent: identité, créativité et développement".



Un communiqué de l’association indique que cette manifestation ambitionne de valoriser ce métier quise caractérise parsa qualité et le savoir-faire de ses artisans, devenant ainsi l’un des piliers de l’artisanat dansla ville de Tiznit qui occupe désormais une place de choix au niveau national dans ce domaine.



Le programme de ce festival qui contribue à la mise en valeur de l’identité culturelle et patrimoniale de la ville de Tiznit, prévoit une série d’activités dont une exposition de bijoux en argent avec la participation de quelque 50 exposants nationaux et internationaux.



Au menu de cet évènement figurent aussi une exposition de produits de terroir et d’artisanat, des spectacles équestres (tbourida) et folkloriques, en sus de soirées artistiques et musicales animées par une pléiade d’artistes, d’un défilé de mode, de conférences et d’ateliers d’artisanat