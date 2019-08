Laurent Blanc aperçu à Casablanca

09/08/2019 A.Z

Mercredi soir, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Laurent Blanc a bel bien été aperçu à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Selon des médias marocains, Laurent Blanc devait rencontrer hier le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, alors que, depuis quelques jours, c’est le nom de l’ancien entraîneur du Raja de Casablanca, Vahid Halilhodzic, qui revenait avec insistance pour occuper le poste vacant de sélectionneur national, surtout que le Franco-Bosniaque est libre depuis son départ de FC Nantes.

Laurent a débuté sa carrière en tant qu’entraîneur avec les Girondins de Bordeaux entre 2007 et 2009, avec à la clé un titre de champion de Ligue 1. En prenant les commandes de l’équipe bordelaise, il avait sous ses ordres l’ex-international marocain, Marouane Chamakh qui s’était illustré à l’époque, décrochant par la même un joli contrat du côté du club londonien d’Arsenal.

En 2010, Laurent Blanc a été désigné par la Fédération française de football pour prendre les destinées de l’équipe de France après la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Il quitte ses fonctions deux plus tard après le quart de finale de l’Euro 2012.

En juin 2013, il est devenu entraîneur du Paris Saint-Germain, club avec lequel il a remporté 3 titres d’affilée de Ligue 1 en 2014, 2015 et 2016, en plus de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des champions.

Il y a lieu de noter que le capitaine de l’équipe de France, lauréate de la Coupe du monde en 1998, ne compte à son actif aucune expérience africaine, sachant qu’il est au chômage depuis 2016.