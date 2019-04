Latifa Akharbach : La promotion de la diversité tire sa force de la Constitution

08/04/2019 Libé

L’action de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en matière de garantie et de promotion de la diversité tire sa force et ses fondements de la Constitution, a souligné Latifa Akharbach, présidente de la HACA lors de la 26ème conférence annuelle de la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen (COPEAM) tenue en Croatie.

Une délégation de la HACA, conduite par elle, a participé à la conférence annuelle de la COPEAM tenue du 4 au 6 avril à Split sous le thème ''Sociétés en changement : communiquer les diversités'', indique un communiqué de la HACA parvenu à la MAP.

Dans son intervention lors de la séance d’ouverture de cette conférence, la présidente de la HACA a relevé que les médias ont un rôle particulier dans la circulation sociale du concept de la diversité et de la pluralité de ses facettes et illustrations.

Elle a également souligné que dans le monde entier, il y a une forte demande pour l’injection dans l’espace public, des multiples expressions de la diversité humaine et culturelle.

Cette demande de plus en plus pressante est le corollaire des avancées démocratiques et de la reconnaissance grandissante des droits citoyens mais elle renvoie aussi aux nouveaux défis que représente la consolidation du lien social dans un monde en mutations profondes, notamment sous l’effet de l’explosion des technologies de l’information et de la communication, a ajouté Latifa Akharbach.

Au Maroc par exemple, a-t-elle indiqué, la HACA a intégré dans son agenda la question du traitement journalistique de la question migratoire et de respect des droits et de la dignité des migrants clandestins et réguliers, eu égard au changement du statut migratoire du pays.

La présidente de la HACA a aussi rappelé qu’on assiste, au niveau global, à une résurgence et à une banalisation des discours nationalistes, extrémistes et xénophobes véhiculés souvent via les nouveaux médias mais aussi par les médias dits traditionnels.

Concernant l’expérience marocaine, la présidente de la HACA a affirmé que l’action du régulateur-médias en matière de garantie et de promotion de la diversité, trouve sa première force dans le fait qu’elle découle et est encadrée par les dispositions de la Constitution et notamment de la Constitution de 2011 qui a été considérée comme un grand tournant démocratique.

Latifa Akharbach a ajouté que la HACA dans sa conception de prise en charge de cette mission, adopte deux approches complémentaires : une veille au respect de la diversité sous l’angle des contenus diffusés sur les écrans/ondes, d’une part, et une démarche axée sur le développement de la communication audiovisuelle en termes de qualité et de respect des standards professionnels et éthiques par le biais de la co-régulation et de l’expertise, d’autre part.

En conclusion, la présidente de la HACA a affirmé que le plus grand défi est cependant de réussir à fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème médiatique autour des enjeux sociétaux, culturels et politiques de la question de la diversité, notamment à l’ère de la révolution technologique digitale qui a certes élargi de manière spectaculaire les opportunités d’accès à l’information et à la connaissance et multiplié les chances d’interactions culturelles entre individus et groupes d’origines divers, mais elle a également, fait naître de nouvelles inquiétudes concernant le risque d’uniformisation culturelle et d’hégémonie linguistique.

La COPEAM, fondée au Caire en 1996, avec siège opérationnel à Rome, est une association à but non lucratif dédiée à la promotion du dialogue interculturel et de la coopération internationale entre les acteurs du secteur de l’audiovisuel et des médias au sein du pourtour méditerranéen. Elle regroupe aujourd’hui 70 organisations de 26 pays, des deux rives de la Méditerranée, dont 35 radios et télévisions publiques.