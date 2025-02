Lassad Chabbi nouvel entraîneur du Raja de Casablanca

07/02/2025

Le Raja de Casablanca a annoncé, mercredi, la nomination du Tunisien Lassad Chabbi en tant que nouvel entraîneur de l’équipe, en remplacement de Hafid Abdessadek.



Le Raja a annoncé plus tôt le départ de son ancien entraîneur Hafid Abdessadek à qui il a adressé ses remerciements pour les services rendus au club.



Le technicien tunisien avait déjà entraîné les Vert et Blanc, avec qui il a remporté la Coupe de la CAF et la Coupe des clubs champions arabes.

Le Raja a été éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine et reste loin du peloton de tête en Botola Pro D1 (8e, 25 pts).