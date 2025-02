Lassad Chabbi: Je ne m'attendais pas à un retour aussi rapide au Raja de Casablanca

09/02/2025

L'entraîneur tunisien, Lassad Chabbi, a souligné qu'il "ne s'attendait pas à un retour aussi rapide" pour prendre les commandes du Raja Casablanca, affirmant qu'il va aider le club à redorer son blason.



Dans une déclaration au journal tunisien "Assabah", le technicien tunisien a affirmé qu’"il ne s'attendait pas à revenir aussi rapidement pour entraîner un grand club comme le Raja de Casablanca".



Il a ajouté que son accord avec la direction du club portait sur tous les aspects, y compris le projet sportif, se disant extrêmement heureux de retrouver cette équipe avec laquelle il a remporté deux titres majeurs.



Le Raja de Casablanca avait annoncé, mercredi, la nomination de Lassad Chabbi en tant que nouvel entraîneur de l’équipe, en remplacement de Hafid Abdessadek.

Le coach tunisien avait déjà entraîné les Verts, avec qui il a remporté la Coupe de la CAF et la Coupe des clubs champions arabes.

Divers

Botola Pro D1



Voici les résultats des matches disputés vendredi et samedi de la 20è journée de la Botola Pro D1 de football:



Vendredi

MAT-UTS : 1-1

JSS-SCCM : 1-1



Samedi

MAS-CODM : 1-3

ASFAR-IRT : 3-2

OCS-DHJ : 0-0

A noter que les matches RCAZ-Raja, FUS-RSB et WAC-HUSA devaient avoir lieu dimanche.



Moussaddaq au Zamalek



Le Zamalek d'Egypte a annoncé, samedi, le recrutement du défenseur marocain Sallah Moussaddaq. "En provenance du Maroc… Souhaitons la bienvenue au le Lion de l’Atlas, Sallah Moussaddaq", a écrit le club égyptien sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Selon des médias locaux, le défenseur marocain (26 ans) a signé un contrat de trois ans et demi, en provenance de la Renaissance Zemamra.

Avec 23 points, le Zamalek occupe la troisième place au classement du championnat égyptien. Quatre unités le séparent de Pyramids FC, leader du championnat.